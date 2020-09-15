Почту Италии оштрафовали на 5 млн евро за нарушение в доставке корреспонденции

Максимально возможный штраф наложил регуляторный орган Италии на государственную почту страны. Причина - нарушение условий доставки заказных писем. Об этом сообщает итальянское издание "Corriere della Sera".

Источник: napoli1.com

Оказалось, что по правилам курьерской компании, письма, оформленные как заказные, должны доставляться адресатам почтовыми курьерами. На практике же почта просто информировала получателя о прибытии корреспонденции, приглашая прийти за ним в отделение.

Регуляторный орган установил, что данные действия нарушают права потребителей, так как адресаты вынуждены тратить собственное время и усилия, чтобы забрать письма, которые им должны были принести домой.

Отмечается, что, принимая во внимание существенность нарушения, частоту такой практики и объем неудобств, а также учитывая многочисленные жалобы людей на то, что им вместо письма оставляют сообщения о его доставке, компания получила максимальное наказание – штраф в 5 млн евро.

Несмотря на то, что сумма штрафа - максимальная, это не очень большая цифра для компании. В 2019 году ее обороты составляли около 3,4 млрд евро.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Италия начала наступление на крупные технологические компании.

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