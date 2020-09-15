Почту Италии оштрафовали на 5 млн евро за нарушение в доставке корреспонденции

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Дмитрий Симоненко
Максимально
возможный штраф наложил регуляторный орган Италии на государственную почту
страны. Причина - нарушение условий
доставки заказных писем. Об этом сообщает итальянское издание "Corriere della
Sera".
Источник: napoli1.com
Оказалось,
что по правилам курьерской компании, письма, оформленные как заказные, должны
доставляться адресатам почтовыми курьерами. На практике же почта просто
информировала получателя о прибытии корреспонденции, приглашая прийти за ним в
отделение.
Регуляторный
орган установил, что данные действия нарушают права потребителей, так как
адресаты вынуждены тратить собственное время и усилия, чтобы забрать письма,
которые им должны были принести домой.
Отмечается,
что, принимая во внимание существенность нарушения, частоту такой практики и
объем неудобств, а также учитывая многочисленные жалобы людей на то, что им вместо
письма оставляют сообщения о его доставке, компания получила максимальное
наказание – штраф в 5 млн евро.
Несмотря на
то, что сумма штрафа - максимальная, это не очень большая цифра для компании. В
2019 году ее обороты составляли около 3,4 млрд евро.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что Италия начала наступление на крупные технологические
компании.
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