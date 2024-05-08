Пора ли договариваться о мире с Путиным: Италия озвучила позицию

Полномасштабная война в Украине продолжается уже третий год, и Италия, ее международные партнеры и люди во всем мире привержены достижению мирного и долговременного разрешения конфликта. Однако это не может быть любое решение, лишь бы прекратить огонь, не говоря уже о решении, которое вознаградило бы агрессора и унизило тех, на кого он напал, создав опасный прецедент для всех. Как сообщает портал "Комментарии", об этом на Генеральной Ассамблее ООН заявил президент Италии Серджо Маттарелла, информирует агентство АР.

Президент Италии Серджо Маттарелла. Фото: из открытых источников

Президент Италии подчеркнул, что мир в Украине возможен только тогда, когда будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность страны, а не вознаграждена Россия за агрессию.

"Если мир должен быть справедливым и долговременным, он должен основываться на благородных и неотъемлемых принципах международного права и Устава ООН", – добавил он.

Маттарелла отметил, что Италия, которая сейчас председательствует в G7, и многие международные партнеры выступили в защиту Украины, чтобы поддержать принцип солидарности с государствами, подвергающимися нападениям с нарушением Устава ООН.

"Ни одно государство, независимо от того, насколько оно мощно или оснащено угрожающим ядерным арсеналом, не может думать о нарушении принципов, включая суверенитет, территориальную целостность и независимость другой страны, не подвергаясь санкциям", — отметил президент.

Маттарелла подчеркнул, что окончание двух мировых войн и распад Советского Союза принесли новую надежду Европе, и что Россия несет большую историческую ответственность за то, что вернула войну в сердце европейского континента.

Президент Италии подчеркнул, что вторжение России в Украину – это не просто региональный конфликт. Война в Украине привела к дефициту продовольствия и энергии, особенно в некоторых частях Африки, сказал он.

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