Porsche двигался он со скоростью 250 километров: в Италии в жуткой аварии погибла 21-летняя украинка

21-летняя украинская беженка Карина Рыжкова трагически погибла в результате страшной аварии, произошедшей в Италии. В результате ДТП также погибли 22-летний Луиджи Перруччо и 21-летняя Сара Капилунга.

Карина Рыжкова (фото из открытых источников)

Как сообщает Daily Star, трагедия произошла в субботу, 3 мая. Молодые люди арендовали спортивный автомобиль Porsche 911 Carrera. Автомобиль двигался со сверхвысокой скоростью — 250 километров в час. В какой-то момент транспортное средство слетело с дороги, опрокинулось, врезалось в дерево и загорелось.

Машина была практически полностью уничтожена. Тела троих погибших пришлось доставать спасателям.

Карина приехала в Италию, спасаясь от войны, развязанной Россией. Одним из первых, кто прибыл на место крушения, был ее приемный отец. Он получил сообщение на телефон об аварии и нуждался в медицинской помощи.

"Луиджи, Сара и Карина – прекрасные молодые жизни, которые оборвались слишком рано – вы всегда будете в наших сердцах", – говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета Торкьяроло.

Во вторник, 6 мая, в Италии прошло прощание с жертвами трагедии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская телеведущая погибла в ДТП в Париже . В России сообщили о гибели телеведущей и модели Светланы Савицкой в Париже. 34-летняя женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

По информации пропагандистского издания "Стархит", два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Один из них резко изменил направление движения и сбил пешехода, которым оказалась Савицкая.

"Это была наша Света. Мама просит молиться за восхождение ее светлой души каждого, кому она была дорога и любима, в течение 40 дней", — рассказала знакомая погибшей.

