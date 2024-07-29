Премьер Италии встретилась с Си Цзиньпином: еще одна страна пытается убедить Китий в войне в Украине

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони во время своего рабочего визита в Китай провела переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в понедельник, 29 июля. Одной из тем обсуждения была война России против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на прессслужбу правительства Италии.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони и лидер Китая Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

По информации итальянского правительства, Мэлони и Си Цзиньпин отметили положительное развитие отношений между Италией и Китаем и подчеркнули важность сбалансированного, взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимном доверии. Они также обсудили приоритетные вопросы международной повестки дня, включая войну в Украине и риски дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Мелони отметила растущую напряженность в мире и отметила, что Китай является важным партнером в решении этих вопросов, призвав к совместному обсуждению путей обеспечения стабильности и мира. Она также подчеркнула, что Италия может играть важную роль в отношениях Китая с Европейским Союзом, способствуя созданию максимально сбалансированных торговых отношений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай озвучил свои цели по поводу войны в Украине. Китай заявил, что будет продвигать идею мирных переговоров между Украиной и Россией. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван на встрече в Лаосе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главы зарубежных ведомств США и Китая, среди других вопросов, обсудили войну в Украине.

Он отметил, что Китай выступает "против клеветы и ложных обвинений, не воспринимает давления и шантажа, а потому будет принимать решительные и силовые меры для защиты своих основных интересов и законных прав". Очевидно, Ван И имел в виду угрозы США ввести санкции против китайских компаний, торгующих с Россией.

