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Премьера Италии не на шутку волнует позиция Трампа, в том числе в отношении Украины

Мэлони активно позиционирует себя как важную фигуру в Европейском Союзе и в отношениях с Вашингтоном.

сегодня, 13:10
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Клименко Елена

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, которая долгое время налаживала отношения с президентом США Дональдом Трампом, теперь выражает серьезную обеспокоенность по поводу его политики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Италии.

Премьера Италии не на шутку волнует позиция Трампа, в том числе в отношении Украины

Джорджа Мелони. Фото: Reuters

По словам итальянских чиновников, Мелони и ее команда выбирают воздержаться от публичной критики Трампа, хотя они озабочены его решениями по торговым отношениям. В частности, высокие американские тарифы оказали негативное влияние на производителей автомобилей, таких как Stellantis и Ferrari, заставляя последнюю повышать цены в США.

"Она осторожно избегает критики президента США, и все, что касается торговли или мирных инициатив по Украине, тщательно продумано, чтобы не вызвать конфликт с Белым домом", — отмечает издание.

Мэлони активно позиционирует себя как важную фигуру в Европейском Союзе и в отношениях с Вашингтоном. Она была единственным европейским лидером, принимавшим участие в инаугурации Трампа, встречалась с ним в Мар-а-Лаго и поддерживала контакты с Илоном Маском. Мелони надеется на визит в Белый дом, чтобы обсудить вопрос смягчения торговых ограничений для ЕС, однако дата этой встречи пока неизвестна.

На прошлой неделе США ввели 25% пошлины на экспортируемые в Америку итальянские автомобили. Новые ограничения, которые могут быть введены в ближайшее время, вероятно, нанесут еще больший ущерб итальянской экономике. Мелони сталкивается с давлением как внутри страны, так и со стороны ЕС, которое требует от Рима большей финансовой поддержки Украины и увеличения расходов на оборону.

Итальянское правительство пока оказалось в сложном положении: вместо того, чтобы укреплять трансатлантические связи, Мелони может быть вынуждена выбирать сторону.

Портал "Комментарии" писал, что Италия отказывается от идеи направления своих миротворцев в Украину. Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони отметила, что такая миссия сложна для реализации и может оказаться неэффективной. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Rai 1 Secolo.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-31/italy-s-pm-meloni-s-trump-courting-efforts-take-their-toll?srnd=homepage-europe
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