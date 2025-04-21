Призвал Украину сдаться и воспевал величие России: самые скандальные заявления Папы Франциска о войне

21 апреля в возрасте 88 лет после продолжительной болезни скончался Папа Римский Франциск. В Украине его деятельность часто оценивали неоднозначно — преимущественно из-за противоречивых заявлений по поводу войны.

Папа Франциск. Фото: Reuters

Понтифик не раз высказывал позиции, вызвавшие волну критики со стороны украинского общества. В частности, Франциск предлагал Украине "поднять белое знамя" — по его мнению, такой шаг якобы свидетельствовал бы о мужестве и позволил бы сохранить человеческие жизни. Многие восприняли это как призыв к капитуляции.

Еще раньше, в августе 2023 года, понтифик обратился к российской молодежи с призывом не отказываться от наследия "великой России", упоминая о Петре I и Екатерине II. Эти слова вызвали шквал критики, после чего в Ватикане объяснили, что речь шла только о культурном наследии, а не о поддержке имперских амбиций.

В 2022 году Папа назвал погибшую дочь российского пропагандиста Дарию Дугину "невинной жертвой", что также вызвало негодование в Украине.

В марте 2024 года Франциск поддержал предложение президента Турции Эрдогана о мирном посредничестве и вновь упомянул о необходимости переговоров. Тогда же прозвучала фраза о "храбрости белого флага", которую в Украине восприняли крайне негативно. В ответ президент Зеленский призвал Папу воздержаться от виртуального посредничества между агрессором и жертвой.

Несмотря на критику, Франциск периодически призвал мир не забывать об Украине. Так, 21 апреля 2024 года он выразил поддержку "страдающей и мученической Украине". В рождественском обращении 2024 года Папа снова призвал к диалогу и "мужеству для открытия путей мира".

В начале 2025 года понтифик провел онлайн-встречу с украинской молодежью, где призвал оставаться патриотами, не отчаиваться и строить мир не местью, а диалогом.

Портал "Комментарии" писал, что в воскресенье, находясь с визитом в Ватикане, вице-президент США Джей Ди Венс провел короткую встречу с Папой Римским Франциском. Этот разговор состоялся на фоне напряженности между ними, вызванной разногласиями во взглядах миграционной политики администрации Трампа.