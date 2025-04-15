Россия и дальше не демонстрирует готовности прекратить войну против Украины, несмотря на давление со стороны США. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Гвидо Крозетто. Фото: 24 Канал

"Позиция Москвы не претерпела изменений. Совершенно очевидно, что Кремль намерен продолжать агрессию, как это происходило за последние три года", — подчеркнул он.

Крозетто также осудил действия Израиля в Секторе Газа, в том числе авиаудары по гражданской инфраструктуре, включая больницу, приведшую к гибели мирного населения и медиков.

"Жизнь палестинского ребенка не менее ценна, чем украинского или итальянского. И больница в Газе имеет такую же ценность, как и медицинские учреждения в Украине или Италии", — заявил министр, отметив необходимость признания Израилем собственных ошибок.

Следует отметить, что итальянское правительство в целом поддерживает политический курс президента США Дональда Трампа. В то же время, как пишет Reuters, отдельные члены правительства Италии в частных разговорах выражают обеспокоенность тем, что Трамп может оказаться жертвой российских манипуляций в вопросе войны в Украине.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что, по его мнению, Россия настроена на завершение боевых действий. 14 апреля он заявил, что ожидает "очень привлекательных предложений" по перемирию между Москвой и Киевом. При этом Трамп возлагает ответственность за войну не только на Путина, но и отчасти на Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Портал "Комментарии" писал, что тактика, которую сегодня применяет российская армия, фактически не претерпела изменений — она полностью базируется на подходах времен Второй мировой войны. Это касается всей командной цепи — от кремлевской верхушки до младших офицеров, бездумно бросающих своих подчиненных в мясорубку фронта, считает военный эксперт Сергей Грабский