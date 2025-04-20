Разногласия в Ватикане: Папа Франциск не встретил Венса во время его визита

Во время официального визита вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венса в Ватикан Папа Франциск не присутствовал на запланированной встрече. Переговоры вместо него провел кардинал Пьетро Паролин.

Визит Венса в Ватикан (фото из открытых источников)

Как передает Bloomberg, в заявлении Святого Престола отмечается, что во время встречи стороны обсудили международную ситуацию, включая вооруженные конфликты, политическую напряженность и тяжелое гуманитарное положение. Особое внимание было уделено потребностям беженцев, мигрантов и лиц, находящихся в местах лишения свободы.

В то же время, согласно официальной информации из офиса Венса, темы, связанные с миграцией, не упоминались среди основных вопросов повестки дня. В то же время отмечалось разговор о преследовании христианских общин по всему миру и "приверженности Трампа делу достижения глобального мира".

По данным "Sky News", вице-президент США имел непродолжительную встречу с Папой Франциском в его частной резиденции, однако содержание разговора не было обнародовано.

Следует добавить, что Папа Франциск неоднократно выражал осуждение политики массовой депортации, проводимой администрацией Трампа, называя такие действия "позором" и "тяжким грехом". Он также критически высказывался в адрес самого Венса, являющегося одним из самых влиятельных католиков в правительстве США. В одном из своих писем понтифик указал, что Вэнс неправильно истолковывает религиозное понятие "порядок любви" (ordo amoris), когда пытается оправдать жесткий подход к мигрантам. Франциск акцентировал, что истинная христианская любовь не должна быть сосредоточена только на ограниченных интересах определенного сообщества.

Сам Джей Ди Вэнс признал замечание Папы Франциска, отметив, что он еще в процессе духовного роста, и охарактеризовал себя как "ребенок-католик".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Папа Римский неожиданно появился на публике . Папа Римский Франциск впервые после продолжительного лечения неожиданно появился на публике в Ватикане. Несмотря на ослабленное состояние здоровья, 88-летний понтифик посетил собор Святого Петра, где поздоровался с посетителями.

Папа Франциск перенес тяжелую пневмонию и провел больше месяца в больнице. Однако теперь он совершил внезапный публичный визит в собор Святого Петра. Особое внимание присутствующих привлекла одежда понтифика.