logo

BTC/USD

84484.14

ETH/USD

1577.01

LTC/USD

76.25

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия Разногласия в Ватикане: Папа Франциск не встретил Венса во время его визита
commentss НОВОСТИ Все новости

Разногласия в Ватикане: Папа Франциск не встретил Венса во время его визита

Содержание разговора Франциска и Венса не разглашалось

сегодня, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Во время официального визита вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венса в Ватикан Папа Франциск не присутствовал на запланированной встрече. Переговоры вместо него провел кардинал Пьетро Паролин.

Разногласия в Ватикане: Папа Франциск не встретил Венса во время его визита

Визит Венса в Ватикан (фото из открытых источников)

Как передает Bloomberg, в заявлении Святого Престола отмечается, что во время встречи стороны обсудили международную ситуацию, включая вооруженные конфликты, политическую напряженность и тяжелое гуманитарное положение. Особое внимание было уделено потребностям беженцев, мигрантов и лиц, находящихся в местах лишения свободы.

В то же время, согласно официальной информации из офиса Венса, темы, связанные с миграцией, не упоминались среди основных вопросов повестки дня. В то же время отмечалось разговор о преследовании христианских общин по всему миру и "приверженности Трампа делу достижения глобального мира".

По данным "Sky News", вице-президент США имел непродолжительную встречу с Папой Франциском в его частной резиденции, однако содержание разговора не было обнародовано.

Следует добавить, что Папа Франциск неоднократно выражал осуждение политики массовой депортации, проводимой администрацией Трампа, называя такие действия "позором" и "тяжким грехом". Он также критически высказывался в адрес самого Венса, являющегося одним из самых влиятельных католиков в правительстве США. В одном из своих писем понтифик указал, что Вэнс неправильно истолковывает религиозное понятие "порядок любви" (ordo amoris), когда пытается оправдать жесткий подход к мигрантам. Франциск акцентировал, что истинная христианская любовь не должна быть сосредоточена только на ограниченных интересах определенного сообщества.

Сам Джей Ди Вэнс признал замечание Папы Франциска, отметив, что он еще в процессе духовного роста, и охарактеризовал себя как "ребенок-католик".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Папа Римский неожиданно появился на публике . Папа Римский Франциск впервые после продолжительного лечения неожиданно появился на публике в Ватикане. Несмотря на ослабленное состояние здоровья, 88-летний понтифик посетил собор Святого Петра, где поздоровался с посетителями.

Папа Франциск перенес тяжелую пневмонию и провел больше месяца в больнице. Однако теперь он совершил внезапный публичный визит в собор Святого Петра. Особое внимание присутствующих привлекла одежда понтифика.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-19/vatican-reports-exchange-of-views-with-vance-about-migration
Теги:

Новости

Все новости