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Решения конклава могут признать недействительным: этот кардинал разрушит все

Кардинал из Африки не знает своего возраста, поэтому может потерять возможность участвовать в конклаве

сегодня, 13:18
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Ткачик Олеся

Кардинал из Африки Филипп Уэдраого рискует потерять право голоса на конклаве, поскольку неизвестно, сколько ему лет. В то же время именно возраст имеет решающее значение: согласно правилам, кардиналы, которым исполнилось 80 лет, не могут участвовать в стартующих 7 мая выборах Папы Римского.

Решения конклава могут признать недействительным: этот кардинал разрушит все

Кардинал Уэдраого

Согласно одним источникам, Уэдраого родился 4 января 1945 года — то есть ему уже 80, а по другим — 31 декабря того же года, что оставляет ему еще немного времени до порога ограничения.

Прошлогодний ватиканский ежегодник отмечает дату 24 января 1945 года, а последний официальный справочник Святого престола указывает — 31 декабря. Эта "ошибка в несколько недель" может оказаться определяющей: если Уедраого примет участие в голосовании, а затем окажется, что ему было более 80 – результаты конклава могут быть признаны недействительными.

Ряд итальянских медиа с юмором отреагировал на ситуацию: одни написали, что кардинал "открыл секрет остановки времени", другие — что "странный случай позволил ему помолодеть на год и попасть на конклав".

Сам кардинал, родом из сельской местности Буркина-Фасо, объяснил ситуацию просто: "В моей деревне не было ни больниц, ни школ. Я родился дома и мне не записали дату рождения".

Кардинал Уэдраого считается представителем консервативного крыла Церкви, поэтому его участие в конклаве имеет значение для тех, кто выступает за сохранение традиционных церковных позиций, в частности благословения однополых союзов.

Параллельно этой истории на фоне подготовки к выборам нового Папы звучат идеологически насыщенные заявления. Один из самых известных консервативных деятелей, немецкий кардинал Гергард Людвиг Мюллер, выступил с резкой критикой "идеологических лобби", включая так называемое "гей-лобби". В интервью итальянскому изданию La Stampa он подчеркнул, что Церковь должна вернуться к традициям, а новый Папа должен иметь "крепкую теологическую и доктринальную базу" и способность противостоять давлению либеральных кругов.

На этом фоне подготовка к конклаву продолжается — кардиналы со всего мира уже собрались в Риме, а сам процесс избрания Папы Римского начнется 7 мая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп заявил, что не против того, чтобы сразиться за пост Папы.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14670401/Cardinal-dropped-conclave-doesnt-know-age.html
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