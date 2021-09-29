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Самая большая в мире: в Италии вырастили гигантскую тыкву (ФОТО)

Рекорд был зафиксирован на 10-м "Большом тыквенном фестивале"

сегодня, 19:04
Автор:

Денис Подставной

Итальянскому фермеру Стефано Кутрупи удалось вырастить гигантскую тыкву, которая официально стала самой большой в мире. Об этом сообщает издание PisaToday.

Самая большая в мире: в Италии вырастили гигантскую тыкву (ФОТО)

В Италии вырастили гигантскую тыкву. Фото из открытых источников

Сообщается, что  во время ставшего уже традиционным, десятого, "Большого тыквенного фестиваля", который в этом году проходил в Печчоли, Стефано представил свой выращенный плод. Вес этой тыквы составил 1226 кг. 

Вырастив такую гигантскую тыкву, Стефано Кутрупи  удалось побить рекорд бельгийского фермера Матиаса Виллемейнса. Он в свою очередь в 2016 году вырастил плод весом 1190 килограмм. 

Специалисты отмечают, что добиться такого результата довольно сложно. Есть масса нюансов, которые нужно соблюдать при выращивании, чтобы в результате получить тыкву такого невероятного размера. 

По словам источника, следующим шагом для фермера Стефано Кутрупи  станет чемпионат Европы в Штутгарте в Германии. 

Интересные факты: 

- Тыкву выращивают во всех уголках планеты, за исключением Антарктиды;

- В тыкве содержится большое количество железа, что помогает при анемии;

- Тыква считает низкокалорийной. В одном килограмме содержится всего 250 ккал.

- Тыквенный сок считают снотворным средством.

Самая большая в мире: в Италии вырастили гигантскую тыкву (ФОТО) - фото 2


Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что Украине вырастили гигантскую ягоду. Вес этой ягоды превышает вес обычной примерно в два с половиной раза. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине была выращена черешня невероятных размеров. Фото гигантской ягоды было опубликовано в социальной сети. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте



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Источник: https://www.pisatoday.it/cronaca/zucca-grande-mondo-big-pumpkin-festival-peccioli-2021-pisa.html
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