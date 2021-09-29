Самая большая в мире: в Италии вырастили гигантскую тыкву (ФОТО)

Итальянскому фермеру Стефано Кутрупи удалось вырастить гигантскую тыкву, которая официально стала самой большой в мире. Об этом сообщает издание PisaToday.

В Италии вырастили гигантскую тыкву. Фото из открытых источников

Сообщается, что во время ставшего уже традиционным, десятого, "Большого тыквенного фестиваля", который в этом году проходил в Печчоли, Стефано представил свой выращенный плод. Вес этой тыквы составил 1226 кг.

Вырастив такую гигантскую тыкву, Стефано Кутрупи удалось побить рекорд бельгийского фермера Матиаса Виллемейнса. Он в свою очередь в 2016 году вырастил плод весом 1190 килограмм.

Специалисты отмечают, что добиться такого результата довольно сложно. Есть масса нюансов, которые нужно соблюдать при выращивании, чтобы в результате получить тыкву такого невероятного размера.

По словам источника, следующим шагом для фермера Стефано Кутрупи станет чемпионат Европы в Штутгарте в Германии.

Интересные факты:

- Тыкву выращивают во всех уголках планеты, за исключением Антарктиды;

- В тыкве содержится большое количество железа, что помогает при анемии;

- Тыква считает низкокалорийной. В одном килограмме содержится всего 250 ккал.

- Тыквенный сок считают снотворным средством.





Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что Украине вырастили гигантскую ягоду. Вес этой ягоды превышает вес обычной примерно в два с половиной раза. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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