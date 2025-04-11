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Клименко Елена
При анализе более 60 итальянских учебников по географии для 7 класса, изданных в период с 2010 по 2024 годы, выявлены серьезные извращения информации об Украине. Об этом рассказала вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии NAU, координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким.
Фото: 24 Канал
Кроме того, по словам Ким, в отдельных учебниках содержатся ложные трактовки ситуации на Донбассе.
Кроме того, в Польше, где проживает значительное количество украинских детей, до сих пор отсутствует украинская составляющая в школьном образовании. Как сообщила председатель организации Евромайдан-Варшава и фонда Stand with Ukraine Наталья Панченко, это создает угрозу потери национальной идентичности среди молодежи.
Портал "Комментарии" писал, что чтобы защититься от потенциальных ударов ВСУ, россияне обустроили во временно оккупированном Крыму эшелонированную ПВО, привлекают Росгвардию, авиацию и рисуют субмарины на причалах.
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