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Скандал в Италии: в местных учебниках Крым изображают как часть России

Ни в одном из учебников не указано о нарушении Россией законодательства

сегодня, 14:25
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Клименко Елена

При анализе более 60 итальянских учебников по географии для 7 класса, изданных в период с 2010 по 2024 годы, выявлены серьезные извращения информации об Украине. Об этом рассказала вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии NAU, координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким.

Скандал в Италии: в местных учебниках Крым изображают как часть России

Фото: 24 Канал

"Мы проанализировали более 60 учебников по географии для 7 класса, охватывающих период 2010-2024 годов, когда учащиеся изучают географию Европы. Это вызывает большую обеспокоенность: мы увидели, как с годами меняется представление Украины. Ни в одном учебнике не было нарушено 2 года Крым обозначен как часть России", — сообщила Елена Ким.

Кроме того, по словам Ким, в отдельных учебниках содержатся ложные трактовки ситуации на Донбассе.

"В некоторых книгах описывается неверная история ситуации на Донбассе, где утверждается, что это как бы внутренний конфликт Украины между русскоязычными и украиноязычными украинцами", — отметила вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии.

Кроме того, в Польше, где проживает значительное количество украинских детей, до сих пор отсутствует украинская составляющая в школьном образовании. Как сообщила председатель организации Евромайдан-Варшава и фонда Stand with Ukraine Наталья Панченко, это создает угрозу потери национальной идентичности среди молодежи.

"В Польше до сих пор нет компонента украинского образования в школах, хотя там находится большое количество украинских детей, которые не могут учиться писать и читать на украинском, не изучают историю и географию Украины", — подчеркнула Панченко.

Портал "Комментарии" писал, что чтобы защититься от потенциальных ударов ВСУ, россияне обустроили во временно оккупированном Крыму эшелонированную ПВО, привлекают Росгвардию, авиацию и рисуют субмарины на причалах.



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