Скандал в Ватикане: Папу Римского заставляют нарушить традицию

Активисты в Италии обратились к Папе Римскому с просьбой не рубить 200-летнюю елку на Рождество. Елка должна стать центральным элементом рождественского украшения Ватикана. Кампанию начали экологи в северной итальянской провинции Трентино. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Главком".

Фото из открытых источников

Рождественское дерево высотой 29 метров должно быть срублено на следующей неделе в лесу в долине Ледро. Срубленную елку перевезут в Ватикан и установят на площади Святого Петра, а рождественские огни торжественно зажгут 9 декабря.

"Большое растение с более чем двухвековой историей стоит в Валь-ди-Ледро, в Пассо-Нота, среди гор на высоте примерно 1200 метров над уровнем моря, вблизи озера Гарда. За 200 лет существования она выстояла в ужасных событиях – войнах, штормах – предлагая тень и убежище всем, кто искал. Однако теперь гигант рискует быть срезанным и стать рождественской елкой в Ватикане, и эта идея вызвала сопротивление жителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что традиция рождественской елки в Ватикане началась в 1982 году, и с того времени ежегодно избралась елка либо из региона Италии, либо из другой европейской страны. "Подарок часто становится предметом гордости для местности, где росло дерево. Но несколько экологических ассоциаций в Трентино полны решимости сорвать план этого года. Они написали открытое письмо Папе Франциску, прося его остановить то, что они назвали "ненужной жертвой", — говорится в сообщении.

Более 40 тыс. человек подписали петицию, а жители Ледро, города с населением около 600 человек, как сообщается, планируют устроить акцию протеста с перекрытием дорог, чтобы не допустить отправки дерева в Рим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что запрещено делать в рождественский пост.



