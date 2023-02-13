Скандальное заявление Берлускони о Зеленском: продолжит ли теперь Италия поддержку Украины

Италия не собирается пересматривать свою позицию и продолжит твердо поддерживать Украину в войне против России. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Словам главы итальянского правительства цитирует "Ansa".

Берлускони и Мелони. Фото: из открытых источников

Офис Мелони заявил в воскресенье, что итальянское правительство "твердо и уверенно" поддерживает Украину.

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Берлускони, комментируя встречу Мелони и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встретился с Зеленским.

Если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины на Донбассе, российское нападение на Украину не произошло бы вообще, добавил 86-летний политик, голосуя на региональных выборах в Ломбардии.

"Вот почему я оцениваю поведение этого господина очень, очень негативно", — продолжил Берлускони.

Берлускони, который трижды был премьер-министром Италии с 1994 по 2011 год и чья партия "Вперед, Италия" сейчас участвует в правительстве Мелони, в течение многих лет называл президента России Владимира Путина своим хорошим другом.

Напомним, Сильвио Берлускони считает, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и вместо этого будут предлагать только помощь в восстановлении.

Это не первое скандальное заявление лидера "Вперед, Италия!", посвященное вторжению России в Украину.

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