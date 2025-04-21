Стала известна причина смерти Папы Франциска

Папа Римский Франциск скончался от инсульта и сердечной недостаточности, сообщает Vatican News.

Умер Папа Римский. Фото из открытых источников

Директор Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана профессор Андреа Арканджели в свидетельстве о смерти отметил, что Папа Римский умер от инсульта и сердечной недостаточности.

"Мозговой инсульт, кома, необратимый сердечно-сосудистый коллапс", — говорится в свидетельстве о смерти Папы Франциска.

Отмечается, что Папа Франциск страдал предыдущим эпизодом острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины и России есть "очень хорошие" шансы достичь определенной мирной договоренности уже на этой неделе. По словам американского лидера, его администрация провела ряд конструктивных встреч, касающихся ситуации вокруг Украины и России. Трамп пообещал раскрыть детали этих обсуждений в течение трех дней. Во время разговора с журналистами президент США ответил на вопрос о возможности достижения мирного соглашения уже на этой неделе. Он отметил, что такой вариант развития событий вполне реален.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский рубль продолжает укрепляться на ожиданиях мирного соглашения по Украине, после которого последует смягчение западных санкций. На Московской бирже курс юаня по отношению к рублю впервые с июня прошлого года опускался ниже 11 рублей, а завершил торги на отметке 11,04 рубля, потеряв 1,9% за неделю и почти 7% с начала апреля.