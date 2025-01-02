Сын год скрывал тело мертвого отца: неожиданная причина

В сицилийском муниципалитете Вентимилья-ди-Сицилия развернулась невероятная история. Человек больше года скрывал тело своего 92-летнего отца, чтобы продолжать получать его пенсию. Шокирующее открытие совершили родственники во время рождественского визита, когда они обнаружили мумифицированное тело Джузеппе Загоне, завернутое в одеяло и спрятанное в гробу ручной работы.

Скрывал тело мертвого отца ради его пенсии

По информации Il Giornale, 60-летний сын Загоне скрывал его смерть от социальных служб, чтобы незаконно присваивать его пенсию. За более чем год мошеннических действий мужчина получил около 30 тысяч евро. Родственники, давно не получавшие известия от 92-летнего Джузеппе, решили наведаться к нему на праздники. Именно тогда их визит и раскрыл эту жуткую ситуацию.

После обнаружения тела прокуратура города Термини-Имерезе начала расследование. Полиция приступила к проверке дома для выяснения деталей обстоятельств. Основной версией следствия остается естественная смерть пожилого мужчины, но окончательные выводы сделают после вскрытия.

Семья Загоне была малоизвестна местным жителям, поскольку большую часть времени проводила в Палермо. Поэтому исчезновение 92-летнего Джузеппе Загоне никто не заметил.

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