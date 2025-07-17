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Трагедия на озере Комо: туристка погибла после ужасного столкновения с катером

На популярном курорте в Италии погибла 33-летняя туристка после того, как ее выбросило за борт во время аварии с катером.

17 июля 2025, 11:50
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Slava Kot

12 июля популярное итальянское озеро Комо стало местом трагедии для 33-летней танцовщицы Юлины де Ланнуа. Женщина находилась на отдыхе вместе с друзьями, когда их лодка столкнулась с другим судном. От силы удара ее выбросило за борт, где она попала под винты моторной лодки и получила смертельные ранения.

Трагедия на озере Комо: туристка погибла после ужасного столкновения с катером

На озере Комо в Италии погибла Юлина де Ланнуа. Фото из открытых источников

По сообщениям местной полиции, Юлина вместе с шестью друзьями арендовала лодку, чтобы насладиться живописными видами озера Комо. Однако прогулка завершилась трагедией, ведь в их лодку на большой скорости врезалось катер, за рулем которого находился 44-летний житель Италии.

В результате лобового столкновения Юлину де Ланнуа выбросило в воду. Там она попала под винт катера и получила тяжелые травмы ноги. Ее в критическом состоянии доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.

Итальянская полиция проводит расследование. Обе лодки были конфискованы, водителя второго судна проверили на содержание алкоголя. Следователи выясняют, могла ли авария произойти из-за неправильного маневра или нарушения правил судоходства.

Водителя другой лодки также доставили в больницу и провели тест на алкотестер. Полиция конфисковала обе лодки и расследует причину аварии. 

Озеро Комо в Италии известно своими видами, историческими виллами и яхтами. Оно является одним из самых посещаемых туристических мест Италии. Ежегодно его посещают более 1,4 миллиона туристов. Однако рост популярности места ведет к увеличению нагрузки на водные маршруты. Этим летом местные жители сообщают о чрезвычайно интенсивном движении, что усложняет навигацию и увеличивает риски.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом случае на отдыхе в Италии, где 17-летний парень оказался похоронен заживо на пляже.

Также "Комментарии" писали, что в Италии нашли мертвой украинскую студентку.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/dancer-33-dies-after-being-35559732
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