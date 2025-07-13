Трагедия на отдыхе в Италии: 17-летний парень похоронен заживо на пляже

10 июля в итальянском городке Монтальто-ди-Кастро на побережье Тирренского моря произошла ужасная трагедия. 17-летний парень из Рима Риккардо Б. задохнулся, когда на него обрушился туннель, который он сам выкопал в песке.

Несчастный случай на пляже в Италии. Фото из открытых источников

Риккардо Б. Он приехал на морское побережье вместе с родителями и младшими братьями и сестрами. По словам очевидцев, во время игры на пляже парень вырыл туннель, планируя пройти его насквозь. Когда он вошел внутрь, конструкция внезапно рухнула.

"Он хотел зайти с одной стороны, а выйти с другой. Но когда он зашел, все обрушилось. Все засыпало полностью, ничего не было видно. Можно было пройти по нему и ничего не заметить", – рассказал местным СМИ свидетель инцидента.

Когда семья 17-летнего юноши поняла, что он исчез, они начали копать песок, а другие туристы на пляже и спасатели бросились им на помощь. На место прибыли службы спасения, полиция и вертолет скорой помощи, однако парень, извлеченный из песка, не подавал признаков жизни.

"Когда песок обваливается, он невероятно тяжел. Он не пропускает даже немного кислорода, и вытащить людей непросто. Через несколько минут они умирают от удушья", — рассказал один из спасателей о несчастном случае.

Мэр города Монтальто Эмануэла Соччарелли выразила соболезнования семье парня и отметила, что все общество шокировано трагедией, которая произошла с парнем погребенным в песке.

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