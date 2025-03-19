Трагедия у берегов Италии: погибли десятки мигрантов

Возле острова Лампедуза (Италия) произошел инцидент с резиновой лодкой, перевозившей мигрантов, в результате которого есть погибшие и пропавшие без вести, сообщил представитель Агентства ООН по делам беженцев.

Мигранты погибли вблизи Италии. Фото из открытых источников

В Агентстве ООН по делам беженцев рассказали, что в результате аварии по меньшей мере шесть мигрантов погибли, еще 40 числятся пропавшими без вести.

Спикер Агентства сообщил, что выжившие рассказали спасателям, что многие из группы из 56 мигрантов – из Камеруна, Кот-д'Ивуара, Гвинеи и Мали – упали в воду из-за плохой погоды через несколько часов после того, как отправились из тунисского города Сфакс.

Итальянская береговая охрана вмешалась после того, как во вторник, 18 марта, получила сообщение о потерпевшей бедствие резиновой лодке и обнаружила 10 уцелевших и шестерых погибших.

Береговая охрана заявила, что поисково-спасательные работы продолжаются и в среду, 19 марта.

Плохая погода усложняет операции. Береговую охрану поддерживают самолеты, предоставленные армией и полицией, а также пограничной службой Европейского Союза.

Остров Лампедуза находится в Средиземном море между Тунисом, Мальтой и крупным итальянским островом Сицилией. Как пишет агентство, этот остров – первый порт для многих мигрантов, пытающихся попасть в ЕС из Северной Африки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ежедневная итальянская газета Il Foglio объявила о создании первого в мире номера, полностью подготовленного искусственным интеллектом, сообщает The Guardian. По словам редактора Il Foglio Клаудио Черраса, инициатива является частью месячного журналистского эксперимента, направленного на то, чтобы показать влияние технологии искусственного интеллекта.