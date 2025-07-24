Трагедия в Италии: мужчина умер в раскаленном автомобиле, ожидая жену

В городке Отранто на юге Италии 35-летний мужчина погиб из-за перегрева в собственном автомобиле ожидая на свою жену. В салоне вместе с ним находилась их трехлетняя дочь, доставленная в больницу для наблюдения.

В Италии мужчина скончался в раскаленном авто. Фото из открытых источников

По информации итальянских СМИ, трагедия произошла 3 июля на парковке у прибрежной дороги, ведущей к популярному туристическому направлению в регионе Апулия. Автомобиль был припаркован под открытым солнцем. В день инцидента температура воздуха достигала 33 градусов, а жара в салоне авто была еще выше.

Как сообщает издание Il Giornale, мужчина приехал вместе с дочерью, чтобы забрать жену после ее рабочей смены в отеле. Около 16:00, когда женщина вернулась, она обнаружила мужчину без сознания, склонившегося над рулем, и сразу вызвала скорую помощь. Медики пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, вероятно, вызванный тепловым ударом.

Полиция продолжает расследование, чтобы окончательно выяснить обстоятельства трагического случая. Хотя следователи склоняются к версии о естественных причинах смерти, окончательные выводы еще не сделаны.

Апулия уже несколько дней страдает экстремальной жарой. В регионе температура местами превышает 40 градусов. По информации издания Corriere del Mezzogiorno, за последние дни на пляжах региона погибли еще по меньшей мере пять человек из-за тепловых ударов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о другой трагедии в Италии, когда отец оставил ребенка в замкнутой машине в жару.

Также "Комментарии" писали, что во Франции 10-летняя девочка скончалась после жалоб на жару.