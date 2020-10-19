В городке Италии всего два жителя, и они строго соблюдают карантин

В Италии, которая больше всего пострадала от коронавируса среди европейских стран, продолжают действовать карантинные правила и масочный режим. Рекомендации власти строго соблюдать и в городке Нортоше, в котором живут всего два пенсионера. Такую информацию предоставило издание CNN.

82-летний Джованни Карилли и 74-летний Джампьеро Нобили живут в маленьком городке, который расположен на высоте 900 м над скалистым ущельем, поэтому добраться туда — дело не из легких. Горожане и сами редко куда-то выезжают, однако, очень боятся заразиться коронавирусной инфекцией.

Пенсионеры проводят время вместе, но при этом, постоянно соблюдать дистанцию и не выходят на улицу без маски.

Джованни Карилли признался, что очень сильно боится вируса, потому что, если он заболеет за ним не кому будет ухаживать. И несмотря на свой возраст, он ведет активную жизнь: занимается виноградником, ульями, разводит овец, ходит в лес за грибами. Пенсионер не хочет, чтобы болезнь отняла у него эти радости жизни.

Горожане считают, что, соблюдая карантин, помогают как себе, так и другим людям. "Если есть правила, ты должен подчиняться им для своей же пользы и пользы других людей. Это дело принципа".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине хотят вернуть большие штрафы за нарушение карантина.

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