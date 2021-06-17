В Испании приговорили каннибала, который съел собственную мать

Жителя Испании Альберто Санчеса Гомеса приговорили к 15 годам и 5 месяцам заключения за убийство и за то, что он съел собственную мать. Об этом со ссылкой на мадридскую прокуратуру сообщает CNN.

Мужчине дали 15 лет (фото из открытых источников)

Мужчина проживал со своей мамой в одной квартире, и два года назад он сначала задушил Марию Соледад Гомес во время ссоры, а затем разрезал ее тело с помощью столярной пилы и двух кухонных ножей.

Некоторые куски он поместил в пластиковые пакеты и выбросил, а другие ел в течение двух недель. Мужчине, которому сейчас 28 лет, дали 15 лет за убийство и 5 месяцев за осквернение трупа. Он также должен будет выплатить своему брату 60 тысяч евро компенсации. Как сообщалось, во время следствия молодой человек утверждал, что он переживал "психотический эпизод", когда убивал и резал свою мать, однако присяжные ему не поверили. По словам правоохранителей, останки жертвы нашли в пищевых контейнерах Tupperware в морозильной камере.

Как сообщали ранее на Житомирщине мужчина ножом зарезал 67-летнюю соседку, а дочери и зятю погибшей нанес ножевые ранения в грудь. Злоумышленник с места происшествия скрылся, полиция его разыскала только в соседней Винницкой области на железнодорожном вокзале. Дочь погибшей смогли позвонить родственникам и попросить вызвать "скорую". У обоих — ножевые ранения грудной клетки. Вечером, когда они уже ушли спать, сосед выбил двери в дом и набросился с ножом.

Жена стала защищать мужа. Сосед ударил ножом в грудь и ее. На крики из своей комнаты выбежала мать и начала закрывать собой дочь. Сосед вытащил ее на улицу и там убил. Пострадавшие потеряли много крови и если им вовремя не оказали медицинскую помощь — мужчина и женщина могли бы умереть, считают медики, читайте подробно в нашем материале.



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