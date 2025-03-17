В Италии готовятся к эвакуации: что произошло

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Недилько Ксения
После недавнего землетрясения магнитудой 4,4 балла жители Неаполя и окрестностей охвачены тревогой: дело в том, что в регионе активизировались Флегрейские поля — один из самых опасных вулканических районов в мире. В ответ на возможную угрозу Министерство гражданской защиты Италии объявило режим национальной мобилизации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BILD.
Эвакуация
В случае обострения ситуации в планах правительства — срочная эвакуация около 500 тысяч человек в течение трех дней во избежание смертельных последствий лавин из пепла, камней и раскаленного газа.
Власти планируют заранее предупредить население, если появятся признаки извержения. Для эвакуации предусмотрены пункты сбора вне опасной зоны, откуда людей будут перевозить автобусами, поездами, кораблями и самолетами.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Италии продолжили программу финансового поощрения для переезда в малые населенные пункты. Сейчас в программе есть девять населенных пунктов с населением до 2000 человек в трех регионах, за переезд в которые власти Италии готовы заплатить немаленькую сумму. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что борьба с депопуляцией малых населенных пунктов в Италии продолжается и сейчас есть возможность получить грант в размере 30 000 евро за переезд в одно из живописных сел в трех разных регионах – Калабрия, Пресичче-Акварика и Сардинии. Население небольших городков в этих регионах постоянно сокращается из-за оттока молодых итальянцев, которые переезжают в большие города или уезжают за границу на работу.
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