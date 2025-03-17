В Италии готовятся к эвакуации: что произошло

После недавнего землетрясения магнитудой 4,4 балла жители Неаполя и окрестностей охвачены тревогой: дело в том, что в регионе активизировались Флегрейские поля — один из самых опасных вулканических районов в мире. В ответ на возможную угрозу Министерство гражданской защиты Италии объявило режим национальной мобилизации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BILD.

Эвакуация

"Мы рассматриваем все возможные варианты, чтобы не быть захваченными врасплох в случае дальнейших толчков", — заявил министр Нелло Мусумечи.

В случае обострения ситуации в планах правительства — срочная эвакуация около 500 тысяч человек в течение трех дней во избежание смертельных последствий лавин из пепла, камней и раскаленного газа.

Власти планируют заранее предупредить население, если появятся признаки извержения. Для эвакуации предусмотрены пункты сбора вне опасной зоны, откуда людей будут перевозить автобусами, поездами, кораблями и самолетами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Италии продолжили программу финансового поощрения для переезда в малые населенные пункты. Сейчас в программе есть девять населенных пунктов с населением до 2000 человек в трех регионах, за переезд в которые власти Италии готовы заплатить немаленькую сумму. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что борьба с депопуляцией малых населенных пунктов в Италии продолжается и сейчас есть возможность получить грант в размере 30 000 евро за переезд в одно из живописных сел в трех разных регионах – Калабрия, Пресичче-Акварика и Сардинии. Население небольших городков в этих регионах постоянно сокращается из-за оттока молодых итальянцев, которые переезжают в большие города или уезжают за границу на работу.