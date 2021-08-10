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Главная Новости Мир Италия В Италии началось извержение вулкана Этна - город накрыло слоем пепла (ВИДЕО)
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В Италии началось извержение вулкана Этна - город накрыло слоем пепла (ВИДЕО)

Кратер Этны проснулся около часа ночи

сегодня, 15:45
Автор:

Хмільовська Інна








На острове Сицилия в Италии произошло извержение вулкана Этна. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает местное издание Rai News.

В Италии началось извержение вулкана Этна - город накрыло слоем пепла (ВИДЕО)

Извержение вулкана Этна, скриншот с видео

Началось извержение 9 августа около 1:40 ночи, завершилось около 5:00 утра. Выток лавы из кратера сопровождался громким ревом. Город рядом — Цафферана-Этне — покрыло слоем вулканического пепла. Из-за облака дыма, нависшего над городом Катания, в течение 9 августа отменили рейсы из местного аэропорта. Гигантский поток лавы направился к городу Валле-дель-Бове.

Второй поток лавы, также хорошо питаемый, образовался незадолго до 3 часов ночи и распространяется в юго-западном направлении. Еще один скромный поток лавы наблюдался на одной из сторон юго-восточного кратера, об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Osservatorio Etneo.

Согласно модели прогноза, облако, образованное продолжающейся активностью, распространяется в юго-восточном секторе вулкана. Амплитуда вулканического толчка, достигнув максимального значения 4,50, резко снизилась до средне-низких значений. Источник извержения расположен в районе кратера Юго-Восток на глубине около 2800 метров над уровнем моря. Активность вулкана вскоре после 5 часов утра уменьшилась, как по частоте возникновения, так и по величине событий.

В настоящее время он показывает значения, которые были до начала извержения активности. В результате извержения вулкана на Сицилии случилось землетрясение магнитудой 4,5 балла.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", ученые показали, как выглядит извержение вулкана с орбиты Земли. Ученые наблюдали за извержением вулкана Фаградальсфьядль, что находится на юго-западе Исландии. 


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Источник: https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Sicilia-Etna-nuova-attivita-stromboliana-tre-flussi-lavici-b5caa2c9-6094-497a-a7ec-7ecf9b86fa8c.html#foto-9
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