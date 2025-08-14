logo

BTC/USD

121727

ETH/USD

4761.73

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия В Италии ответили, чего ожидать от встречи Путина и Трампа на Аляске
commentss НОВОСТИ Все новости

В Италии ответили, чего ожидать от встречи Путина и Трампа на Аляске

Мелони довольна единством Запада перед встречей Трампа и Путина.

14 августа 2025, 12:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Именно сейчас пора посмотреть, какой на Аляске будет позиция России, которая до сих пор не собиралась делать никаких значительных шагов вперед для достижения мира. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони.

В Италии ответили, чего ожидать от встречи Путина и Трампа на Аляске

Джорджа Мелони. Фото: из открытых источников

После общения с лидерами Европы и американским президентом глава итальянского правительства заявил об удовлетворении единством целей и способности к диалогу, которые демонстрирует Запад.

По ее словам, справедливый и длительный мир не может существовать без прекращения огня, поддержки Украины, сохранения коллективного давления на Россию, в частности, из-за санкций, а также надежных гарантий безопасности, закрепленных в евроатлантическом контексте.

"Мелони выразила большое удовлетворение единством намерений и способностью к диалогу, которые Запад демонстрирует перед лицом фундаментального вызова для безопасности и защиты международного права. Сейчас пора посмотреть, какой на Аляске будет позиция России, которая до сих пор не собиралась делать никаких значительных шагов вперед", — говорится в заявлении правительства Италии.

Отмечается, что Мэлони выразила благодарность Трампу за приложенные усилия и отметила важность продолжения сотрудничества с США для достижения мира, что обеспечит суверенитет и безопасность Украины.

Она также приветствовала участие США в лице вице-президента Джея Ди Венса в заседании "коалиции решительных", состоявшемся в продолжении первой встречи в таком формате, с участием представителей США, в Риме.

Читайте на портале "Комментарии" — 13 августа одновременно состоялись двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Фридриха Мерца в Берлине, онлайн-заседание "коалиции решительных" и совместная видеоконференция с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом. Почему Европа активно включилась в переговорный процесс? Что это может изменить перед саммитом Трампа с Путиным на Аляске? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-meloni-partecipa-alla-telefonata-dei-leader-su-incontro-trump-putin/29570
Теги:

Новости

Все новости