В Италии ответили, чего ожидать от встречи Путина и Трампа на Аляске

Кравцев Сергей
Именно сейчас пора посмотреть, какой на Аляске будет позиция России, которая до сих пор не собиралась делать никаких значительных шагов вперед для достижения мира. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони.
Джорджа Мелони. Фото: из открытых источников
После общения с лидерами Европы и американским президентом глава итальянского правительства заявил об удовлетворении единством целей и способности к диалогу, которые демонстрирует Запад.
По ее словам, справедливый и длительный мир не может существовать без прекращения огня, поддержки Украины, сохранения коллективного давления на Россию, в частности, из-за санкций, а также надежных гарантий безопасности, закрепленных в евроатлантическом контексте.
Отмечается, что Мэлони выразила благодарность Трампу за приложенные усилия и отметила важность продолжения сотрудничества с США для достижения мира, что обеспечит суверенитет и безопасность Украины.
Она также приветствовала участие США в лице вице-президента Джея Ди Венса в заседании "коалиции решительных", состоявшемся в продолжении первой встречи в таком формате, с участием представителей США, в Риме.
