В Италии полиция арестовала сани Святого Николая и испортила праздник для детей

В городе Монтегротто-Терме, близ Падуи, произошел инцидент, вызвавший немалый резонанс в Италии. Из-за несоответствия правилам дорожного движения полиция остановила украшенное моторизованное транспортное средство, которое выглядело как сани Баббо Натале – итальянский Святой Николай. Это привело к отмене праздничной вечеринки для детей, запланированной в местном детском саду.

В Италии полиция арестовала "санки" Святого Николая

Инцидент произошел вечером 16 декабря, когда украшенные "сани" со Святым Николаем отправились доставлять подарки детям детского сада Девы Марии. Несмотря на предварительное согласование мероприятия с местными властями и полицией, транспортное средство было остановлено. Причиной стало отсутствие номерного знака, страховки и документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. Командир полиции лейтенант Диего Дель Туфо объяснил ситуацию.

"Мы не могли понять, что это за транспортное средство. Если под ним двигатель скутера, это требует регистрации, страховки и прохождения омологации. В настоящее время сани заблокированы, а школа имеет 30 дней, чтобы предоставить необходимую документацию", — сказал Туфо и добавил, что пока штрафа нет, но все будет зависеть от следствия.

Из-за запрета движения "саней", Святой Николай так и не доехал до детского сада, где его ждали дети. В результате вечеринку пришлось отменить. Многие родители и жители города выразили возмущение. По их словам, это мероприятие проводится годами, и раньше подобных проблем с транспортным средством не возникало. Местные жители считают действия полицейских чрезмерными, ведь сани были частью традиционного рождественского праздника, дарящего радость детям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые воспроизвели лицо Святого Николая.

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