В Италии при неизвестных обстоятельствах погибла украинка: подробности

В Италии погибла гражданка Украины. Об этом пишет издание Корреспондент.

В Италии погибла украинка. Фото: Pixabay

1 декабря в итальянском городе Триест, что на северо-востоке страны было обнаружено бездыханное тело 43-летней украинки. Труп женщины был найден в её собственной квартире во время того, как полицейские пришли туда, чтобы доставить судебный документ касательно угроз и насилия со стороны ее бывшего партнера.

Тело было передано судмедэкспертам, которые установят точную причину её смерти. На данный момент сотрудники правоохранительных органов рассматривают несколько версий.

Отмечается, что местные СМИ пишут, что в квартире погибшей якобы было обнаружено несколько ампул с метадоном. В то же время по данным издания ANSA, стражи порядка не нашли явных следов наркотических веществ.

В материале указывается, что правоохранители также рассматривают версию об убийстве украинки.

По словам знакомых женщины, недавно у неё была ссора с мужчиной, с которым она проживала вместе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Кривом Роге произошел обвал на шахте. В результате происшествия под завалами оказался 48-летний горняк. Он работал проходчиком. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте. На данный момент начато расследования. Создана специальная комиссия, которая должна установить все обстоятельства инцидента.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в индийском городе Алигарх леопард забрался в местную школу и напал на несовершеннолетнего. Школьник успел выбежать из класса, где находился хищник, однако тот ранил его. Пострадавший получил ранения легкой степени тяжести. На данный момент леопарда поймали и усыпили.

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