В Италии прокомментировали идею отправки миротворцев в Украину

Главы Министерства обороны и Министерства иностранных дел Италии высказали свое мнение относительно предложения отправить европейских миротворцев для установления мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Ansa.it.

Миротворцы. Фото из открытых источников

Министр обороны Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

При этом, глава Минобороны Италии выразил надежду "говорить о мире и поддержании мира как можно быстрее в Украине" и подчеркнул готовность его страны поспособствовать этому.

Однако глава МИД страны Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Таяни уточнил, для того, чтобы сохранить мир, его сначала надо достичь и убедиться, что он справедлив.

"Говорить о каких-либо инициативах на следующий день преждевременно", — отметил глава МИД.

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