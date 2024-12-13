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В Италии прокомментировали идею отправки миротворцев в Украину

В МИД Италии не так оптимистично настроены на скором установлении мира в Украине

сегодня, 14:37
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Кравцев Сергей

Главы Министерства обороны и Министерства иностранных дел Италии высказали свое мнение относительно предложения отправить европейских миротворцев для установления мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Ansa.it.

В Италии прокомментировали идею отправки миротворцев в Украину

Миротворцы. Фото из открытых источников

Министр обороны Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

При этом, глава Минобороны Италии выразил надежду "говорить о мире и поддержании мира как можно быстрее в Украине" и подчеркнул готовность его страны поспособствовать этому.

Однако глава МИД страны Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Таяни уточнил, для того, чтобы сохранить мир, его сначала надо достичь и убедиться, что он справедлив.

"Говорить о каких-либо инициативах на следующий день преждевременно", — отметил глава МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — 12 декабря президент Франции Эммануэль Макрон посетил Варшаву, где обсудил с польской стороной миротворческую миссию, которая должна защитить суверенитет Украины в случае подписания соглашения с Россией. Франция активно предлагает направить в страну миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что оккупанты не нарушат прекращение огня. Нельзя исключать, что эти планы согласованы с избранным президентом США Дональдом Трампом. Может ли это говорить о том, что Украине примеряют так называемую корейскую модель, когда международная миротворческая миссия может на долгие десятилетия начать охранять демаркационную линию между РФ и Украиной? Какова вероятность того, что такие шаги остановят войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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