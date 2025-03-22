В Италии воспитательница детсада подрабатывала на OnlyFans

Воспитательницу католического детского сада в провинции Тревизо на севере Италии отстранили от работы из-за аккаунта на платформе OnlyFans.

Учительницу уволили из-за OnlyFans. Фото из открытых источников

Сообщается, что 29-летняя воспитательница Елена Барага работает в детском саду по бессрочному контракту. Недавно кто-то обнаружил аккаунт Бараги в OnlyFans и сообщил об этом руководству детского сада. Там состоялось собрание, на котором женщину обвинили в поведении, не соответствующем религиозному имиджу заведения, и отстранили от работы без сохранения зарплаты.

Сама Елена Барага в комментарии медиа заявила, что не чувствует никакого стыда и не стесняется демонстрировать свое тело.

"Многие родители на моей стороне. Они хотят, чтобы я осталась и учила их детей", – утверждает она.

Как известно, OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимоти Стокли. Платформа берет с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦГУ СЗОК) в течение ближайшего месяца проведет исследование степени зависимости российских сервисов от зарубежной серверной инфраструктуры. "ЦМУ ССОП в ближайшее время проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", — рассказали в Роскомнадзоре.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Николаеве 61-летний мужчина заставлял попрошайничать людей с инвалидностью в обмен на еду для них. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре и главном управлении Национальной полиции Николаевщины. Правоохранители обнаружили, что мужчина завербовал для попрошайничества 63-летнюю внутренне перемещенную женщину из Запорожья и 50-летнего мужчину, которые имеют инвалидность 2 группы и находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

