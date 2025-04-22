В Италии возмутились реакцией Китая на смерть Папы Римского

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Slava Kot
Смерть Папы Франциска всколыхнула мир, и трагическая новость мгновенно заполнила первые полосы ведущих медиа. Однако в Китае реакция была настолько сдержанна, что в Италии это вызвало волну возмущения. В частности, итальянское издание Corriere della Sera прямо обвинило китайские государственные СМИ в "сокрытии" смерти понтифика.
Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников
Как пишет Corriere della Sera, несмотря на официальное объявление о смерти Папы Франциска, в китайском медиапространстве это событие прошло почти незамеченным. Если мировые СМИ публиковали черно-белые фотографии на главных страницах с эмоциональными заголовками, китайские ограничились несколькими сухими строками текста.
В качестве примера итальянское издание указывает государственное агентство Xinhua, опубликовавшее краткое сообщение под названием "Папа Франциск умер" с небольшим текстом. Также лаконично отреагировало издание People's Daily и другие ведущие китайские СМИ.
Corriere della Sera отмечает, что Папа Франциск был настроен на диалог с Китаем, неоднократно выражал симпатию к стране и планировал посетить Пекин. Кроме того, Ватикан и Пекин в 2018 году подписали соглашение о назначении китайских епископов, а затем этот документ обновили трижды.
Итальянская пресса отметила, что эта тема лишь вскользь упоминается в более широкой статье, опубликованной в послеобеденном номере Global Times, которая находилась в менее заметном месте на главной странице сайта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ватикан обнародовал первые фото умершего Папы Франциска.
Также "Комментарии" писали, что священник увидел божий знак в смерти Папы Римского.
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