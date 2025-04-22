В Италии возмутились реакцией Китая на смерть Папы Римского

Смерть Папы Франциска всколыхнула мир, и трагическая новость мгновенно заполнила первые полосы ведущих медиа. Однако в Китае реакция была настолько сдержанна, что в Италии это вызвало волну возмущения. В частности, итальянское издание Corriere della Sera прямо обвинило китайские государственные СМИ в "сокрытии" смерти понтифика.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Как пишет Corriere della Sera, несмотря на официальное объявление о смерти Папы Франциска, в китайском медиапространстве это событие прошло почти незамеченным. Если мировые СМИ публиковали черно-белые фотографии на главных страницах с эмоциональными заголовками, китайские ограничились несколькими сухими строками текста.

В качестве примера итальянское издание указывает государственное агентство Xinhua, опубликовавшее краткое сообщение под названием "Папа Франциск умер" с небольшим текстом. Также лаконично отреагировало издание People's Daily и другие ведущие китайские СМИ.

Corriere della Sera отмечает, что Папа Франциск был настроен на диалог с Китаем, неоднократно выражал симпатию к стране и планировал посетить Пекин. Кроме того, Ватикан и Пекин в 2018 году подписали соглашение о назначении китайских епископов, а затем этот документ обновили трижды.

Итальянская пресса отметила, что эта тема лишь вскользь упоминается в более широкой статье, опубликованной в послеобеденном номере Global Times, которая находилась в менее заметном месте на главной странице сайта.

"В китайском языке слово Папа звучит как "Цзяо хуан", что дословно переводится "Император Церкви". Но в Народной Республике есть лишь одна фигура, способная подняться над всеми, и это, очевидно, президент Си Цзиньпин, которому всегда посвящены первые страницы и первые статьи любой официальной газеты. Каждый день года", — заключает итальянское издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ватикан обнародовал первые фото умершего Папы Франциска.

Также "Комментарии" писали, что священник увидел божий знак в смерти Папы Римского.