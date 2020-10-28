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В Италии зафиксирован рекорд по количеству больных Covid-19

За прошедшие сутки в Италии выявили 21 тыс. 994 новых больных коронавирусом

сегодня, 12:15
Автор:

Татьяна Лозовенко

27 октября в Италии зарегистрировали рекордное количество новых больных коронавирусом. Об этом сообщает Ansa, ссылаясь на Министерство здравоохранения Италии.

В Италии зафиксирован рекорд по количеству больных Covid-19

Фото: Європейська правда

В стране за минувшие сутки провели 174 тыс. 398 тестов на COVID-19, из них 21 тыс. 994 были положительными. 221 человек умер. Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 1 411 больных, то есть на 127 человек больше, чем вчера. Почти 14 тысяч инфицированных находятся в обычных палатах.

18 октября в Италии усилили карантинные ограничения из-за стремительного увеличения количества больных COVID-19. В крупных городах начались массовые протесты, где люди разрушают витрины магазинов, грабят супермаркеты и забрасывают госучреждения камнями.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Италии продолжаются массовые протесты на фоне новых карантинных ограничений.


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