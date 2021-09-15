В Польше мужчина избил двух украинских мальчиков: что известно об инциденте

В Польше двое украинских детей стали жертвами насилия местного поляка. Об этом сообщает Dziennik.pl

В полиции открыли производство по факту насилия, фото из открытых источников

Известно, что проишествие случилось в начале сентября. У сына поляка, работающего пожарным, двое украинских мальчиков одолжили электросамокат. Однако отдавать вроде бы не хотели ли опоздали вернуть до оговоренного времени.



Пожарный заметил 8-летнего и 10-летнего мальчиков, ехавших на самокате его сына по тротуару, когда ехал мимо на авто. Тогда мужчина затащил детей в машину и отвез на улицу Кюри-Склодовской в Быдгоще. Дети проживают с родителями неподалеку от этого места.

Мужчина избил детей. У 10-летнего мальчика сломан нос, о количестве забоев и синяков не сообщается.

Сейчас мужчина взят под стражу. По заявлению матери одного из мальчиков следователи открыли уголовное производство. В полиции отметили, что эта ситуация не связана с национальностью детей.

Пожарному объявлено о подозрении в незаконном лишении свободы двух мальчиков, травмировании ребенка и нарушении неприкосновенности детей. Если в суде вину мужчины докажут, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По словам пресс-офицера муниципального штаба Государственной пожарной службы в Быдгоще, капитана Кароля Смарца, после информации об открытии уголовного производства против пожарного, его немедленно отстранили от исполнения служебных обязанностей на три месяца. От результатов расследования будет зависеть его дальнейшая карьера в пожарной части.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше задержали украинца на угнанном авто, который ехал из Германии.









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