Золотое кольцо Папы Франциска, которое он носил на правой руке, будет символически уничтожено после его смерти в возрасте 88 лет, сообщает Unilad.

Папа Франциск. Фото: Reuters

Хорхе Марио Бергольо, уроженец аргентинского Буэнос-Айреса, скончался в понедельник, 21 апреля, в 7.35 утра по местному времени, в своих скромных покоях в Ватикане. В отличие от своих предшественников после избрания в 2013 году он отказался от традиционных роскошных апартаментов.

Причиной смерти понтифика стал инсульт, вызвавший запятую и дальнейшую сердечную недостаточность, несовместимую с жизнью. Его имя, Франциск, было избрано в честь Святого Франциска из Ассизи – символа смирения и служения бедным.

Пока продолжаются похоронные приготовления и проводятся традиционные ритуалы прощания, знаменитый "кольцо рыбака", оцененный более чем в $520 000, будет уничтожен по установленному обряду. Это делается не из-за ценности золота, а как символ завершения папского служения.

По обычаю Римско-католической церкви, уничтожение перстня и печати, которыми Папа заверял документы, совершает кардинал-камерленго. В этом случае долг возложен на Кевина Фаррелла. Это важный ритуал, призванный предотвратить любое неправомерное использование символов власти покойного Папы.

Хотя перстень еще виден на официальных снимках по прощанию, вскоре его разобьют специальным молотком – в присутствии Коллегии кардиналов. Только после этого будет объявлено начало конклава – процесса избрания следующего Папы, который обычно длится от двух до трех недель.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что, как сообщил журналист Александр Зинченко, Папа Римский Франциск, жертвовал деньги на говор для ВСУ и это – не шутка.