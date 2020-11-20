Венеция решила бороться с большим наплывом туристов

Туристы в Венеции в последние годы стали вести себя неподобающим образом: стали приезжать все больше людей, которые купаются в каналах, сидят посреди улицы и много мусорят. В итоге власти города решили приложить усилия, чтобы ограничить число посетителей города 30 миллионами в год.



Систему сборов планировали ввести прошлым летом, но после того, как туристический поток и экономика Венеции стали сокращаться из-за пандемии коронавируса, от идеи отказались.

Сейчас принято решение ввести плату за въезд в Венецию с 1 января 2022 года.

Город, экономика которого в значительной степени основана на туризме, сильно пострадал во время пандемии, закрывая множество магазинов и ресторанов. Местные жители отчаянно ждут возвращения туристов, хотя многие видят в этой вынужденной паузе шанс изменить туризм к лучшему.

Посетители, остающиеся на ночь в городе, будут освобождаться от уплаты налогов. Такое решение приняли для того, чтобы люди оставались на ночь и вкладывали средства в экономику города.

Напомним, из-за рекордного паводка Венеция оказалась под водой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!