Венеция решила бороться с большим наплывом туристов

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Татьяна Веремеева
Туристы в Венеции в последние годы стали вести себя
неподобающим образом: стали приезжать все больше людей, которые купаются в каналах,
сидят посреди улицы и много мусорят. В итоге власти города решили приложить
усилия, чтобы ограничить число посетителей города 30 миллионами в год.
Систему сборов планировали ввести прошлым летом, но после
того, как туристический поток и экономика Венеции стали сокращаться из-за
пандемии коронавируса, от идеи отказались.
Сейчас принято решение ввести плату за въезд в Венецию с
1 января 2022 года.
Город, экономика которого в значительной степени основана
на туризме, сильно пострадал во время пандемии, закрывая множество магазинов и
ресторанов. Местные жители отчаянно ждут возвращения туристов, хотя многие
видят в этой вынужденной паузе шанс изменить туризм к лучшему.
Посетители, остающиеся на ночь в городе, будут освобождаться
от уплаты налогов. Такое решение приняли для того, чтобы люди оставались на
ночь и вкладывали средства в экономику города.
Напомним, из-за рекордного паводка Венеция
оказалась под водой.
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