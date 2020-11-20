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Венеция решила бороться с большим наплывом туристов

Власти Венеции заявили, что введут новый налог для туристов

сегодня, 22:19
Автор:

Татьяна Веремеева

Туристы в Венеции в последние годы стали вести себя неподобающим образом: стали приезжать все больше людей, которые купаются в каналах, сидят посреди улицы и много мусорят. В итоге власти города решили приложить усилия, чтобы ограничить число посетителей города 30 миллионами в год.

Венеция решила бороться с большим наплывом туристов

Систему сборов планировали ввести прошлым летом, но после того, как туристический поток и экономика Венеции стали сокращаться из-за пандемии коронавируса, от идеи отказались.

Сейчас принято решение ввести плату за въезд в Венецию с 1 января 2022 года.

Город, экономика которого в значительной степени основана на туризме, сильно пострадал во время пандемии, закрывая множество магазинов и ресторанов. Местные жители отчаянно ждут возвращения туристов, хотя многие видят в этой вынужденной паузе шанс изменить туризм к лучшему.

Посетители, остающиеся на ночь в городе, будут освобождаться от уплаты налогов. Такое решение приняли для того, чтобы люди оставались на ночь и вкладывали средства в экономику города.

Напомним, из-за рекордного паводка Венеция оказалась под водой.


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Источник: https://edition.cnn.com/travel/article/venice-entry-fee-2022/index.html
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