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Главная Новости Мир Италия Внучка Муссолини попала в политику, набрав наибольшее количество голосов на выборах в Риме
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Внучка Муссолини попала в политику, набрав наибольшее количество голосов на выборах в Риме

Ракеле Муссолини набрала более 8200 голосов

7 октября 2021, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева

Внучка бывшего итальянского диктатора получила серьезную поддержку от своих избирателей. За нее на выборах в городские органы управления Рима жители столицы отдали больше всего голосов. При этом, 47-летняя Ракеле Муссолини получит депутатский мандат, как представитель ультраправой партии "Братья Италии". Об этом сообщает The Guardian.

Внучка Муссолини попала в политику, набрав наибольшее количество голосов на выборах в Риме

На местных выборах в Риме внучка Муссолини набрала больше всего голосов (фото из открытых источников)

На выборах в городской совет Рима, которые состоялись в минувшее воскресенье, представительница знаменитой династии получила более 8200 голосов итальянцев. Когда она в первый раз баллотировалась в городские органы управления города за ее кандидатуру проголосовали 657 избирателей.

Госпожа Муссолини убеждена, что здесь помогла не знаменитую фамилию, а ее упорная работа.

По словам депутата, она уже знает, как это иметь известную фамилию. Поступки конкретного человека преобладают  над известной фамилией. В школе все сначала показывали на меня. Но я другой человек, я — Ракеле, и эта собственная индивидуальность, трудолюбие берет верх над твоей фамилией, каким бы знаменитым оно ни было.

Важно, что Ракеле получила свое имя в память о первой жене этого итальянского правителя. Она — дочь покойного музыканта, игравшего джаз, Романо Муссолини.

Вновь депутат Муссолини рассказывает, что наладила хорошие отношения с представителями левоцентристской Демократической партии в римской совете. Политика — это важно, но настоящие человеческие ценности существуют вне ее. Она убеждена, что некоторые из ее "левых" друзей, таки голосовал за нее.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что в Италии началось извержение вулкана Этна — город накрыло слоем пепла .


 


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/oct/06/rachele-mussolini-wins-most-votes-in-rome-city-council-election
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