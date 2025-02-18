Возле Италии дымится танкер с российской нефтью: на нем раздались два взрыва

15 февраля на севере Италии в городе Савона прогремели два взрыва на пришвартованном нефтяном танкере Seajewel, который, вероятно, перевозил российскую нефть в Европу, несмотря на действующие санкции.

Танкер "теневого флота" России Seajewel дымит в Италии

По данным итальянского издания IVG, в ночь на 15 февраля на танкере Seajewel произошло два взрыва. Несмотря на взрывы, листы металла в камере безопасности выдержали, не дав нефти вылиться в море и избежать экологической катастрофы.

В настоящее время причина взрывов неизвестна, а следователи сохраняют максимальную конфиденциальность этого инцидента. Однако IVG указывает, что возможными вариантами взрывов стала "простая техническая неисправность" при выгрузке сырой нефти, но экипаж сообщил, что слышал два громких удара, а листы корпуса были согнуты внутрь. Поэтому еще одним возможным вариантом взрывов издания считает устройства, расположенные вне корпуса танкера.

Как пишет "Украинская правда", корабль Seajewel – это один из танкеров, загружавшийся в России трижды в 2024 году и возвращавшийся назад после каждой разгрузки. По источникам издания танкер был замечен при разгрузке в румынском порту Констанца по прибытии из турецкого порта Джейхан. Источники в правоохранительных органах сообщили, что танкер должен был направляться в российский город Новороссийск для перегрузки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о танкере Eagle S, экипаж которого планировал перерезать больше подводных кабелей в Балтийском море.

Также "Комментарии" писали о российском танкере из "теневого флота", который потерпел поломку и парализовал движение Босфором близ Турции.



