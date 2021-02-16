Вулкан Этна на Сицилии начал внезапное извержение в последних лучах солнца (видео)

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Оленка Клочко
На Сицилии началось извержение вулкана Этна. Хотя вулкан и является постоянно действующим и обычно не представляет угрозы для местного населения, сегодняшнее извержение оказалось неожиданностью для ученых и простых людей. Об этом сообщает итальянский портал ANSA.
Извержение вулкана Этна. Фото: источник
По данным Итальянского института геофизики и вулканологии, обсерватория Этны зарегистрировала резкое повышение вулканической активности в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).
Сразу после этого взрывы спровоцировали выброс лавы с образованием огромного и очень плотного облака пепла, лавовый пепел и лапилли покрыли на несколько сантиметров села вокруг вулкана Этна.
В Катании международный аэропорт объявил о чрезвычайной ситуации и срочно прекратил свою работу из-за столба дыма и пепла высотой более километра, который в темноте исключает видимость и угрожает безопасности полетов.
Для справки: пирокластический поток — это опасная смесь высокой температуры, состоящая из вулканических газов, пепла, обломков пород и образуется при извержении вулкана. Его скорость может достигать 700 км в час, а температура — до 800 градусов Цельсия. Лапилли — разноформенные куски пористой лавы, застывшей в воздухе, имеют небольшой размер — от горошины до ореха.
Последнее зафиксированное извержение вулкана Этна произошло меньше месяца назад. "Комментарии" сообщали о том, что извержение происходило всю ночь и не представляло никакой опасности для людей на острове.
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