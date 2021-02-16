Вулкан Этна на Сицилии начал внезапное извержение в последних лучах солнца (видео)

На Сицилии началось извержение вулкана Этна. Хотя вулкан и является постоянно действующим и обычно не представляет угрозы для местного населения, сегодняшнее извержение оказалось неожиданностью для ученых и простых людей. Об этом сообщает итальянский портал ANSA.

Извержение вулкана Этна. Фото: источник

"Это извержение является очень сильным и имеет чрезвычайную взрывную активность с выбросами высокого облака лавового пепла, которое движется на юг. Из того же истока выходит поток лавы, который разрушил одну из сторон кратера. Наблюдается также пирокластический поток вдоль западной границы долины Бове", — говорится в сообщении.

По данным Итальянского института геофизики и вулканологии, обсерватория Этны зарегистрировала резкое повышение вулканической активности в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).

Сразу после этого взрывы спровоцировали выброс лавы с образованием огромного и очень плотного облака пепла, лавовый пепел и лапилли покрыли на несколько сантиметров села вокруг вулкана Этна.

В Катании международный аэропорт объявил о чрезвычайной ситуации и срочно прекратил свою работу из-за столба дыма и пепла высотой более километра, который в темноте исключает видимость и угрожает безопасности полетов.

Для справки: пирокластический поток — это опасная смесь высокой температуры, состоящая из вулканических газов, пепла, обломков пород и образуется при извержении вулкана. Его скорость может достигать 700 км в час, а температура — до 800 градусов Цельсия. Лапилли — разноформенные куски пористой лавы, застывшей в воздухе, имеют небольшой размер — от горошины до ореха.

Последнее зафиксированное извержение вулкана Этна произошло меньше месяца назад. "Комментарии" сообщали о том, что извержение происходило всю ночь и не представляло никакой опасности для людей на острове.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!