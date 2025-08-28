«Я не хочу быть пессимистом, но…»: итальянский министр сделал заявление о завершении войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил сомнения в скором завершении войны против Украины, отметив, что достичь переговорного решения до конца этого года будет непросто. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на Corriere Della Sera.
Антонио Таяни (фото из открытых источников)
"Не хочу быть пессимистом, но трудно ожидать, что в Украине удастся достичь переговорного решения до конца года", — отметил Таяни.
Кроме того, глава итальянского МИД сообщил о назначении нового посла Италии в России. Им стал Стефано Бельтраме, до этого представлявший страну в Вене.
Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что главным на столе переговоров союзников пока является итальянское предложение по гарантиям безопасности для Украины. Она базируется на механизме, вдохновленном статьей 5 Североатлантического альянса.
Напомним, что "Комментарии" писали о том , от чего теперь зависит завершение войны в Украине. Все вместе мы вступили в новый этап переговоров, где основными переговорщиками являются Китай и США. Именно в этих переговорах существует вероятность, что состоятся переговоры по Украине. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко.