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Больше не Илон Маск: миллиардер сменил имя

Американский миллиардер переименовал свой аккаунт в собственной соцсети

сегодня, 13:53 comments3036
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Недилько Ксения

Миллиардер и владелец корпорации "Space X" Илон Маск в своей соцсети X (бывший Twitter) сменил имя собственного аккаунта на "Кекиус Максимус".

Больше не Илон Маск: миллиардер сменил имя

Илон Маск

Напомним, что портал "Комментарии" писал, как Маск поссорился с представителями Трампа и начал цензурировать их аккаунты в X. Конфликт Маска с MAGA-республиканцами возник на фоне споров о мигрантах в США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times и Sky News.

Сторонники политического движения выступили за отмену рабочих виз типа H-1B (программы, направленной на привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы). Важно заметить: именно по этой программе миллиардер активно привлекает иностранцев внаем. Пользователи соцсетей и сами республиканцы подчеркнули, что именно визы H-1B дают Маску возможность трудоустраивать дешевую рабочую силу.

В ответ Маск назвал выступающих против иммиграции республиканцев "пренебрежительными дураками". Но добавил, что они – "ненавистные, нераскаянные расисты". На фоне спора MAGA-республиканцы начали терять "синие галочки" верификации и монетизацию из своих профилей в соцсети Х. После этого на владельца платформы Маска посыпались обвинения в подавлении свободы слова. Пользователи Х также считают, что параллельно Маск начал публично защищать себя от имени фейкового профиля с именем Adrian Ditmann.

Также "Комментарии" писали, как Маск назвал Зеленского "чемпионом всех времен". Американский бизнесмен Илон Маск неоднократно выступал с критикой президента Украины Владимира Зеленского. На этот раз он раскритиковал оказание очередной помощи Украине.

Больше не Илон Маск: миллиардер сменил имя - фото 2



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