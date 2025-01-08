«Илон Маск сходит с ума»: что говорят в близком окружении миллиардера

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Недилько Ксения
Биограф Илона Маска заявил, что миллиардер сходит с ума и становится опасным для Америки. Он призвал действующую американскую администрацию принять срочные меры, "чтобы защитить Америку от Илона Маска". Об этом Сет Абрамсон написал на своей странице в X.
Илон Маск
Он добавил, что "его безумие и подстрекательство к растущему насилию ставят под угрозу всех нас". Абрамсон предположил, что уходящей администрации Байдена следует использовать последние недели своего пребывания у власти, чтобы принять меры по защите от Маска.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Илон Маск продолжает атаковать лидеров мира в собственной социальной сети X. На этот раз американский миллиардер название "девчонкой" премьер-министра Канады Джастина Трюдо, отрицавшего возможность присоединения его страны к США.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на платформе X отреагировал на постоянные заявления избранного президента США Дональда Трампа, призвавшего Канаду войти в состав Соединенных Штатов. "Нет никакого шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов", — написал Трюдо. На это сообщение отреагировал Илон Маск, который назвал Трюдо "девчонкой".
"Девчонка, ты больше не губернатор Канады, поэтому неважно, что ты говоришь", — прокомментировал Маск.
Ранее "Комментарии" писали, как представители трех основных партий Великобритании в частных беседах призвали союзников Дональда Трампа переосмыслить его отношения с Илоном Маском после того, как Маск сделал несколько противоречивых заявлений по поводу британской политики, в частности выразил поддержку ультраправым политикам, таким как Найджел Фарадж. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что напряженность между Трампом и Маском возросла после того, как Маск в Twitter (теперь X) выразил свое мнение о внутренних делах Великобритании и поддержал партию Reform UK Фараджа.
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