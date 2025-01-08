«Илон Маск сходит с ума»: что говорят в близком окружении миллиардера

Биограф Илона Маска заявил, что миллиардер сходит с ума и становится опасным для Америки. Он призвал действующую американскую администрацию принять срочные меры, "чтобы защитить Америку от Илона Маска". Об этом Сет Абрамсон написал на своей странице в X.

Илон Маск

"Я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я — биограф Маска, который отслеживал его поведение в сети в течение последних двух лет, и, учитывая, что он признался во всех психических заболеваниях, употреблении тяжелых наркотиков и непосильном стрессе, теперь есть основания считать, что он глубоко нездоров", — написал в Х Сет Абрамсон.

Он добавил, что "его безумие и подстрекательство к растущему насилию ставят под угрозу всех нас". Абрамсон предположил, что уходящей администрации Байдена следует использовать последние недели своего пребывания у власти, чтобы принять меры по защите от Маска.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Илон Маск продолжает атаковать лидеров мира в собственной социальной сети X. На этот раз американский миллиардер название "девчонкой" премьер-министра Канады Джастина Трюдо, отрицавшего возможность присоединения его страны к США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на платформе X отреагировал на постоянные заявления избранного президента США Дональда Трампа, призвавшего Канаду войти в состав Соединенных Штатов. "Нет никакого шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов", — написал Трюдо. На это сообщение отреагировал Илон Маск, который назвал Трюдо "девчонкой".

"Девчонка, ты больше не губернатор Канады, поэтому неважно, что ты говоришь", — прокомментировал Маск.

Ранее "Комментарии" писали, как представители трех основных партий Великобритании в частных беседах призвали союзников Дональда Трампа переосмыслить его отношения с Илоном Маском после того, как Маск сделал несколько противоречивых заявлений по поводу британской политики, в частности выразил поддержку ультраправым политикам, таким как Найджел Фарадж. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что напряженность между Трампом и Маском возросла после того, как Маск в Twitter (теперь X) выразил свое мнение о внутренних делах Великобритании и поддержал партию Reform UK Фараджа.