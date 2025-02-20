Илон Маск сообщил, где хочет умереть

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что хотел бы умереть на Марсе. Об этом Маск заявил во время совместного интервью с президентом США Дональдом Трампом на Fox News.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников

Он отметил, что "в какой-то момент" хочет полететь на Марс. Далее он пересказал свой разговор с Трампом по этому поводу.

"Он спросил меня: "Хочешь умереть на Марсе?" Я сказал: "Да, но не при столкновении", — рассказал бизнесмен.

Отметим, что в 2024 году Илон Маск сообщал, что компания SpaceX начнет запускать беспилотные корабли на Марс в 2026 году, сообщило Space.com. Если все пойдет по плану, то через четыре года начнутся первые пилотируемые полеты. После этого в планах построить "самодостаточный город" на Марсе (на это уйдет примерно 20 лет).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вслед за президентом США Дональдом Трампом с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского и требованием немедленных выборов в Украине выступил американский президент, соратник американского президента Илон Маск.

"Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять свободу народу Украины, пока не восстановит свободу прессы и не перестанет отменять выборы", — заявил Илон Маск.

Соответствующий комментарий миллиардер Маск оставил в сообщении в сети Х о том, что в США выборы проводились во время Гражданской войны 1861-65 годов и Второй Мировой войны 1939-45 годов.