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Илон Маск сообщил, где хочет умереть

Миллиардер серьезно «связан с космосом»

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что хотел бы умереть на Марсе. Об этом Маск заявил во время совместного интервью с президентом США Дональдом Трампом на Fox News.

Илон Маск сообщил, где хочет умереть

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников

Он отметил, что "в какой-то момент" хочет полететь на Марс. Далее он пересказал свой разговор с Трампом по этому поводу.

"Он спросил меня: "Хочешь умереть на Марсе?" Я сказал: "Да, но не при столкновении", — рассказал бизнесмен.

Отметим, что в 2024 году Илон Маск сообщал, что компания SpaceX начнет запускать беспилотные корабли на Марс в 2026 году, сообщило Space.com. Если все пойдет по плану, то через четыре года начнутся первые пилотируемые полеты. После этого в планах построить "самодостаточный город" на Марсе (на это уйдет примерно 20 лет).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вслед за президентом США Дональдом Трампом с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского и требованием немедленных выборов в Украине выступил американский президент, соратник американского президента Илон Маск.

"Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять свободу народу Украины, пока не восстановит свободу прессы и не перестанет отменять выборы", — заявил Илон Маск.

Соответствующий комментарий миллиардер Маск оставил в сообщении в сети Х о том, что в США выборы проводились во время Гражданской войны 1861-65 годов и Второй Мировой войны 1939-45 годов.                                                                                                                                                                                         



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