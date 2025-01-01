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Илон Маск живет в резиденции Трампа после выборов президента США

Миллиардер пытается постоянно находиться во внутреннем круге политика

сегодня, 15:33
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Недилько Ксения

Американский миллиардер Илон Маск арендует коттедж на территории имения избранного президента США Дональда Трампа после его победы на выборах, что позволяет ему находиться во внутреннем круге политика.

Илон Маск живет в резиденции Трампа после выборов президента США

Илон Маск

Об этом стало известно The New York Times от информированных источников.

По информации издания , со времени президентских выборов 5 ноября Маск живет в одном из коттеджей, сдающихся в аренду в имении Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Этот коттедж расположен в десятках метров от главного дома резиденции, сказал один из источников Другое – утверждает, что там раньше жили друзья и соратники Трампа.

"Пребывание непосредственно на территории (резиденции – ред.) помогло обеспечить господину Маску легкий доступ к Трампу", – пишет The New York Times, уточняя, что миллиардер, среди прочего, часто присутствовал на рабочих ужинах избранного президента.

Илон Маск инвестировал десятки миллионов долларов в кампанию Трампа, а также присутствовал во время его разговоров с иностранными лидерами, в частности Владимиром Зеленским.

Кроме того, сам Маск и его сотрудники активно участвовали в процессе отбора кандидатов на должности в будущей администрации Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как миллиардер и владелец корпорации "Space X" Илон Маск в своей соцсети X (бывший Twitter) сменил имя собственного аккаунта на "Кекиус Максимус". Также портал "Комментарии" писал, как Маск поссорился с представителями Трампа и начал цензурировать их аккаунты в X. Конфликт Маска с MAGA-республиканцами возник на фоне споров о мигрантах в США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times и Sky News.



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