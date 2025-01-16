Массовый отказ от соцсети Илона Маска: кто еще покинул Х

Минобороны Германии покидает соцсеть Х. С 15 января в аккаунте BMVgBundesministerium der Verteidigung больше не будут публиковать информацию, потому что "конструктивный обмен аргументами на платформе X становится все сложнее". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Илон Маск

Также будут приостановлены аккаунты генерального инспектора, подчиненных ведомств (в частности, инспекторов и командующих), а также центральный канал Бундесвера, сообщили в Минобороны Германии.

Ранее бельгийская газета De Morgen покинула соцсеть X из-за токсичности и дезинформации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в известный писатель Стивен Кинг перестанет публиковать посты в соцсети X (бывший Twitter ) и следить за новостями там.

"Я оставляю Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Следите за мной в Threads , если хотите", — написал он.

Также "Комментарии" писали, что социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, планирует ввести плату за регистрацию новых пользователей.

В настоящее время регистрация в X остается бесплатной, но в ближайшее время создание новой учетной записи будет стоить $8. Без уплаты этой суммы пользователи не смогут писать посты или оставлять комментарии, а будут иметь доступ только к режиму чтения. В качестве бонуса платная регистрация будет предоставлять месячную подписку на X Premium, которая также стоит $8 отдельно. Эта услуга предлагает расширенные функции: отсутствие рекламы, больше возможностей встроенной нейросети Grok, а также проверку личности с синей галочкой. Решение взимать плату за регистрацию объясняется борьбой с фейковыми аккаунтами и ботами.