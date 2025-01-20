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Мелания Трамп пошла на неожиданный шаг, ставший шоком для Америки

Криптовалюта будущей первой леди США обрушила собственную криптовалюту Дональда Трампа

сегодня, 08:47
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Недилько Ксения

Жена новоизбранного президента США Дональда Трампа Мелания запустила свою криптовалюту. После этого валюта ее мужа упала более чем на 40%, однако через несколько часов снова начала расти.

Мелания Трамп пошла на неожиданный шаг, ставший шоком для Америки

Мелания Трамп

Напомним, накануне американский лидер запустил свой мемкоин под названием $TRUMP. Через сутки он вошел в двадцатку крупнейших криптовалют.

Меммонета криптовалюта Дональда Трампа стремительно росла в цене, но внезапно резко упала после того, как его жена Мелания Трамп выпустила собственную монету. Об этом пишет DailyMail.

Мелания Трамп пошла на неожиданный шаг, ставший шоком для Америки - фото 2

Будущая первая леди объявила о своем криптотокене в воскресенье днем в 16:10 по восточному времени на Truth Social и X, после чего $TRUMP упал примерно на 41 процент, согласно ценовому трекеру CoinMarketCap.

Несмотря на это, Трамп перепостил оба сообщения Мелании на своих страницах в соцсетях.

Мелания Трамп пошла на неожиданный шаг, ставший шоком для Америки - фото 3

$MELANIA размещается в блокчейне Solana, как и $TRUMP, и ее можно приобрести примерно за 0,09 дол. Ее токен гораздо меньше, чем токен ее мужа, с рыночной капитализацией почти 4,5 миллиона долларов против 8,5 миллиарда долларов Трампа.

Вскоре после того, как будущий президент объявил о своем мем-койне в пятницу из-за Truth Social, его сторонники повысили его рыночную капитализацию до 13,3 миллиарда долларов.

Реакция большинства людей на запуск мем Мелании была полным шоком.

"Это больше, чем безумие", — написали X аналитики The Kobeissi Letter. "Менее 48 часов назад Дональд Трамп запустил $trump, который только что стер рыночную капитализацию на 7,5 миллиардов долларов за 10 минут. Через несколько минут после запуска токена Мелании Трамп мы увидели массовые заказы на продажу в $trump".

"Похоже, что криптовалюта становится семейным бизнесом", — опубликовал в X инфлюэнсер Марио Науфал.

Мелания Трамп пошла на неожиданный шаг, ставший шоком для Америки - фото 4

Мемы-монеты обычно считаются невероятно рискованными инвестициями, поскольку они подвержены инсайдерской торговле и чрезвычайной волатильности.

Согласно веб-сайту мема Мелании, 35 процентов жетонов было распределено для командного надела, 20 процентов пошли в казну команды и сообщества, а 10 процентов пошли на ликвидность.

Согласно веб-сайту, только 15 процентов токенов доступны для покупки широкой общественности.

По данным DEXScreener, более 147 000 криптокошельков имеют доли в $MELANIA. Четыре кошелька содержат 85 процентов токена.

В заявлении об отказе от ответственности на веб-сайте говорится, что мем-монета Мелании "предназначена для выражения поддержки и привлечения к ценностям, воплощенным символом MELANIA".

Согласно веб-сайту, монета "не предназначена быть или быть предметом инвестиционной возможности, инвестиционного контракта или ценной бумаги любого типа".



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