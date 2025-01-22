Прадед зятя Дональда Трампа родился на Тернопольщине

Прадед Джареда Кушнера — зятя американского президента Дональда Трампа, родился в Подгайцах Тернопольской области. Об этом рассказал Суспильному историк, краевед и педагог, бывший городской голова Подгайцев Степан Колодницкий.

Иванка Трамп с мужем

По его словам, предки Кушнера в 20-х годах прошлого века эмигрировали из Украины в Нью-Йорк.

Степан Колодницкий является составителем издания Подгайцы и Подгаеччина, в котором собрал всю историческую информацию о крае.

Краевед также показал туристический путеводитель “Путями штетлей. Путешествия по забытому континенту”, в котором есть информация о древних еврейских городах.

Историк отметил: документы свидетельствуют, что в Подгайцах долгое время жила семья Штадтмауэров, из которой происходит прадед Джареда Кушнера по материнской линии:

“В начале ХХ века еврейское население в Подгайцах составило 53 процента. Впоследствии большинство эмигрировало в Израиль, США и другие страны. Среди них – и предки Джареда Кушнера”.

Степан Колодницкий показал улицу, на которой во время Второй мировой войны было еврейское гетто.

На местном еврейском кладбище — около 1,5 тысячи сохранившихся мацев, отметил историк.

По словам краеведа, более 50 надгробий датируются 17 веком.

“В 2011 году кладбище обследовала еврейская научная экспедиция. Ученые обнаружили древнейшую мацеву с 1596 года", — рассказал Степан Колодницкий.

На вопрос, есть ли могила Штадтмауэра на еврейском кладбище в Подгайцах, историй ответил: "Могилы самой нет, потому что вы видите, что уничтожили и большевики, и немцы, и другие люди".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время принесения присяги новый президент США Дональд Трамп не положил руку на Библию, как это принято и как он делал это во время своей первой инаугурации.

На это обратили внимание телеканалы CNN и CBS News. Перед началом присяги первая леди Мелания Трамп протянула мужу две Библии — одну, подаренную Трампу его матерью, когда он был ребенком, и вторую, которую 16 президент США Авраам Линкольн использовал во время своей инаугурации. Однако президент не положил на них левую руку, как это принято и как он делал это в 2017 году во время первой инаугурации. Тогда для присяги Трамп избрал семейную Библию XIX века.