Рейтинг самых влиятельных евреев мира: на каком месте Зеленский

The Jerusalem Post опубликовал рейтинг 50 самых влиятельных евреев мира. Первую тройку мест заняли американцы: возглавил список Дуг Эмхофф – второй джентльмен США, муж вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис. За ним следует губернатор Пенсильвании Джо Шапиро и миллиардер Билл Экман.

Зеленский с представителями еврейской общины. Фото из открытых источников

Израильское издание поставило своего премьера Биньямина Нетаньяху на пятое место сразу после госсекретаря США Энтони Блинкена.

Президент Украины Владимир Зеленский занял 22-е место. В 2022 году именно он возглавлял рейтинг от The Jerusalem Post.

Напомним, что в 2022 году израильский журнал назвал украинского президента иконой среди политиков и подчеркнул, что такое звание мало кто может заслужить. По утверждению The Jerusalem Post, мало кто знал о Зеленском, который сначала играл президента роль в комедийном сериале, а затем занял эту должность в действительности. Но все изменилось с полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину.

Тогда украинский лидер проявил мужество и силу духа. Особенно мировое сообщество запомнило слова Зеленского, когда он сказал, что ему нужно оружие, а не безопасный выезд из страны. Из-за такой устойчивости израильское издание сравнивало его с британским лидером времен второй мировой войны Уинстолем Черчиллем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Израильтянин пытался незаконно попасть в Умань на Рош ха-Шана

Гражданин Израиля, пытавшийся попасть в Украину по поддельному паспорту, обнаружили пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Человек хотел встретить Рош ха-Шана в Умани и побывать на могиле раввина Нахмана. В ходе проверки предъявленного израильтянином документа инспектор пограничного контроля обнаружил в нем замену фото. Это была не просто замена, иностранец наклеил поверх чужого фото свое, которое он раньше вырезал по контору, мягко говоря, не ровно.