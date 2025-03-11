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Стало известно, кто взял на себя ответственность за взлом соцсети Маска

Соцсеть Илона Маска Х сломала пропалестинская хакерская группа, связанная с Россией

сегодня, 09:36
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Недилько Ксения

Американский миллиардер Илон Маск указал пальцем на Украину из-за масштабной кибератаки на X (бывший Twitter), повлекшей сбои в понедельник. Десятки тысяч пользователей сообщили о минимум трех серьезных сбоях в работе веб-сайта и программы.

Стало известно, кто взял на себя ответственность за взлом соцсети Маска

Илон Маск

Пропалестинская хакерская группа Dark Storm Team взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на платформу, говорится в публичном сообщении в Telegram. Группа известна тем, что в основном нацелена на страны и организации, поддерживающие атаку Израиля на Газу после внезапной атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом пишет Newsweek.

Однако в серии публикаций на X Маск предположил, что "большая скоординированная группа и/или страна вовлечена" в "массовый" взлом. "Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большими ресурсами".

Позже Маск сказал Ларри Кудлоу во время интервью Fox News, что хакеры имели "IP-адреса, происходящие из Украины".

Newsweek обратился в X по электронной почте, чтобы получить комментарий по этому поводу.

Что нужно знать:

В понедельник по крайней мере три X сбоя произошли из-за атак распределенного отказа в обслуживании (DDoS), которые используют ботов для отключения устройств или сетей, перегружая их трафиком.

Во время сбоев на Downdetector поступило более 40 000 сообщений.

Команда Dark Storm, которая взяла на себя ответственность за атаки, имеет неподтвержденные, но очень вероятные связи с Россией и "крепкие партнерские отношения с другими группами, согласно Orange Cyberdefense.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что миллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт может потерпеть крах, если он выключит систему Starlink. Об этом миллиардер написал в соцсети X.

"Я буквально зову Путина на поединок за Украину, и моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта будет разрушена, если я ее выключу. Меня возмущает, что Украина неизбежно проигрывает из-за многолетней войны в патовой ситуации, в которой она оказалась. Каждый, кому это действительно не безразлично, кто понимает ситуацию, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась", – отметил Маск в своем посте.



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