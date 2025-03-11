В сети завирусилось фото Джастина Трюдо, показывающего язык

В сети стало популярным фото Reuters, сделанное после встречи экс-премьера Канады Джастина Трюдо с преемником Марком Карни, где покидавший пост премьер несет свое кресло, символизируя передачу власти.

Джастин Трюдо. Фото: Reuters

На фото, сделанное журналистами, Трюдо выносит свое кресло в Палате общин с Парламентского холма и показывает язык на камеру.

Пользователи обращают внимание на счастливое выражение лица Трюдо и пишут о том, что у него "наконец-то появилась нормальная жизнь".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что относительный новичок в политике и бывший руководитель Центрального банка Канады Марк Карни одержал победу на выборах лидера правящей Либеральной партии Канады и сменит Джастина Трюдо в должности премьер-министра. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

В публикации говорится, что 59-летний Карни набрал 86% голосов избирателей, обойдя бывшего министра финансов Христю Фриланд на выборах, в которых приняли участие почти 152 000 членов партии. Карни, ранее возглавлявший центральные банки Канады и Англии, станет первым премьер-министром Канады без политического опыта.

Также портал "Комментарии" писал, как в Словакии обложка журнала Týžden (Неделя) изобразила президента США Дональда Трампа в свадебном платье, а российского диктатора Владимира Путина – женихом. Они держат нож и режут свадебный торт в виде планеты Земля. Из-под стола выглядывает словацкий премьер Фицо с тарелкой в руках, в надежде, что ему тоже достанется кусок этого "торта".