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В сети завирусилось фото Джастина Трюдо, показывающего язык

Джастин Трюдо, покидая пост премьера Канады, лично вынес свой стул из парламента

сегодня, 13:49
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Недилько Ксения

В сети стало популярным фото Reuters, сделанное после встречи экс-премьера Канады Джастина Трюдо с преемником Марком Карни, где покидавший пост премьер несет свое кресло, символизируя передачу власти.

В сети завирусилось фото Джастина Трюдо, показывающего язык

Джастин Трюдо. Фото: Reuters

На фото, сделанное журналистами, Трюдо выносит свое кресло в Палате общин с Парламентского холма и показывает язык на камеру.

Пользователи обращают внимание на счастливое выражение лица Трюдо и пишут о том, что у него "наконец-то появилась нормальная жизнь".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что относительный новичок в политике и бывший руководитель Центрального банка Канады Марк Карни одержал победу на выборах лидера правящей Либеральной партии Канады и сменит Джастина Трюдо в должности премьер-министра. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

В публикации говорится, что 59-летний Карни набрал 86% голосов избирателей, обойдя бывшего министра финансов Христю Фриланд на выборах, в которых приняли участие почти 152 000 членов партии. Карни, ранее возглавлявший центральные банки Канады и Англии, станет первым премьер-министром Канады без политического опыта.

Также портал "Комментарии" писал, как в Словакии обложка журнала Týžden (Неделя) изобразила президента США Дональда Трампа в свадебном платье, а российского диктатора Владимира Путина – женихом. Они держат нож и режут свадебный торт в виде планеты Земля. Из-под стола выглядывает словацкий премьер Фицо с тарелкой в руках, в надежде, что ему тоже достанется кусок этого "торта".                                                                   



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