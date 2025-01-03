WSJ: Команда Байдена и СМИ долго скрывали информацию о состоянии президента США

Хотя до конца срока полномочий Джо Байдена остается всего несколько недель, состояние его здоровья продолжает быть одной из острых тем для обсуждения.

Джо Байден. Фото из открытых источников

Последний повод для беспокойства: демократ закашливался, делая заявление о смерти бывшего президента Джимми Картера. Байден выглядел уставшим, часто запинался и неправильно произносил слова, пишет BILD.

На последнем выступлении после теракта в Новом Орлеане президент выглядел чуть бодрее. Однако за 2024 его физический и ментальный упадок стал настолько очевидным, что его больше нельзя было игнорировать. Это имело серьезные последствия для его партии.

Газета Wall Street Journal пишет, что президент США неоднократно за время своего срока испытывал трудности с исполнением обязанностей. Команде Байдена ежедневно приходилось справляться с вызовами, связанными со ухудшающимся здоровьем президента.

Ситуация была настолько критической, что голливудскому продюсеру Джеффри Катценбергу поручили найти логопеда для "бормочущего" Байдена.

Общественность также удивляла моменты, когда Байден демонстрировал признаки старческой немощи: он упал с велосипеда, споткнулся о мешок с песком, а также несколько раз запутывался на трапе самолета Air Force One.

На выступах он полагался на шпаргалки, но даже с их помощью нередко терялся.

Белый дом всячески скрывал кризис со здоровьем президента, а большинство доброжелательно настроенных американских СМИ долгое время не уделяли этому внимания.

Тревога усилилась только после того, как Байден в первых телевизионных дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в июне 2024 года выглядел шокирующим — с широко открытыми глазами и признаками слабоумия. Он потерпел сокрушительное поражение, поразившее зрителей.

Демократы настаивали на том, чтобы Байден отказался от участия в выборах, но даже замена на Камалу Харрис не помогла: она также проиграла Трампу с большим отрывом.

Либеральные политические стратеги теперь обсуждают, повлияли ли состояние Байдена и его сокрытие потерю партией Белого дома. При более жестком давлении со стороны СМИ Байден мог бы раньше отказаться от участия в выборах, что позволило бы демократам найти более эффективного кандидата на праймериз, чем Камала Харрис.

Сообщается, что сам Байден по-прежнему уверен, что смог бы победить Дональда Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в США и Черногории произошла волна терактов, из-за чего погибли десятки человек.