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Журнал Словакии сделал обложку с Трампом в свадебном платье: кто жених

Путин и Трамп – молодожены, делящие мир: словацкий журнал выпустил новую обложку

сегодня, 13:10 comments2725
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Недилько Ксения

В Словакии обложка журнала Týžden (Неделя) изобразила президента США Дональда Трампа в свадебном платье, а российского диктатора Владимира Путина – женихом. Они держат нож и режут свадебный торт в виде планеты Земля. Из-под стола выглядывает словацкий премьер Фицо с тарелкой в руках, в надежде, что ему тоже достанется кусок этого "торта".

Журнал Словакии сделал обложку с Трампом в свадебном платье: кто жених

Дональд Трамп и Владимир Путин на обложке журнала в Словакии

Обложка называется "Новый раздел мира".

Журнал Словакии сделал обложку с Трампом в свадебном платье: кто жених - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что росСМИ и пропагандистские каналы распространяют фейки, якобы "компания Hugo Boss смеется над Зеленским и предложила ему костюм для переговоров". Такую информацию, со скриншотом в Instagram, распространяют российские пропагандистские каналы и СМИ, пишут в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

"На самом деле: это очередная выдумка z-каналов, так как Hugo Boss не имеет никаких заявлений или официальных комментариев с подобными высказываниями. А на официальной странице бренда в Instagram отсутствуют сториз. Использование фальшивых постов и сториз – типичная тактика российских пропагандистов. Центр.

Также "Комментарии" писали, что в соцсети Х распространяется фейковое видео от имени американского издания New York Post о том, что USAID якобы заплатило журналу Time $4 млн, чтобы назвать Президента Украины Владимира Зеленского "Человеком года". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Отмечается, что эта информация не соответствует действительности, а распространяющееся в соцсетях видео отсутствует на официальных ресурсах New York Post.



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