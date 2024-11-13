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Адмирал НАТО признал, что войска Альянса уже давно были бы в Украине, если бы не один момент

Роб Бауэр признал, что наличие ядерного оружия в РФ играет большую роль

13 ноября 2024, 14:58
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Кравцев Сергей

Если бы Российская Федерация не имела бы ядерное оружие – НАТО ввело бы войска на украинскую территорию и помогло бы отбросить российских захватчиков. Потому как Украина имеет для Североатлантического Альянса стратегическую важность. Как передает портал "Комментарии", об этом во время состоявшегося 8-10 ноября Пражского оборонного саммита заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Адмирал НАТО признал, что войска Альянса уже давно были бы в Украине, если бы не один момент

Войска НАТО. Фото: из открытых источников

"Я абсолютно уверен, что, если бы россияне не имели ядерного оружия, то мы были бы в Украине и выгнали бы их. Но у них есть ядерное оружие", — заявил Бауэр.

Адмирал добавил, что в этом заключается отличие между войнами в Украине и Афганистане.

По словам адмирала, он не считает невозможным привлечение войск Альянса к войне против России, впрочем, в таком случае НАТО "рискует как альянс", в связи с чем это является "политическим вопросом".

"Уже потом все говорят, что красная линия не была красной линией, так почему мы не дали то оружие раньше? Но если вы смотрите на проблему в будущем — когда стоит вопрос, и вы необязательно понимаете последствия — тогда это гораздо сложнее", — пояснил он.

В том же числе он заметил, что Украину нельзя сравнивать с Афганистаном, поскольку она имеет для НАТО "стратегическую важность". Поэтому США не могут позволить диктатору Владимиру Путину выйти из войны победителем.

Читайте также на портале "Комментарии" — возвращение Дональда Трампа в Белый дом и ожидаемое сокращение американской военной помощи заставляют Украину снова задуматься о восстановлении статуса ядерной державы. Об этом в авторской статье для журнала Foreign Policy пишет политический аналитик Кейси Мишель.

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